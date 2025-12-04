博士也逃不出的詐騙牢籠：張先生被騙到緬甸園區的真實逃亡記！

快訊

聯合新聞網／ 方易仁、李玲、薄馬克
高薪不是機會，而是陷阱的入口。被迫詐騙、暴力威脅、限制自由，是他們共同的噩夢。圖／AI生成
惡夢的開場

被騙到緬甸的詐騙園區之前，張先生在中國廣西省廬山植物園有一份穩定的工作。新冠疫情期間，他失業了，家人生病與債務壓得他喘不過氣。有著中國科學院博士頭銜的他選擇海外求職，以求更高的薪資。最終他應徵上一間新加坡公司，一切都充滿希望，但是簽證申請流程不斷延後，他的仲介便建議他先到泰國分公司上班。

張先生一開始有些疑慮，因為他看過有人被騙到東南亞做詐騙產業的報導，但他反覆檢查該公司的文件，相信整個入職過程都合法、合理，最終決定相信這位仲介。然而，一抵達泰國，手機、證件、護照就全部被沒收，接著他就被帶到泰緬邊境的緬甸克倫邦苗瓦迪鎮區，進入一個詐騙園區，被迫執行殺豬盤詐騙，假扮女性身分，誘騙歐美人士投資虛擬貨幣。

在園區裡，張先生聽說有些人成功逃脫，因此也開始想著逃跑的事，但很快他就發現，重返自由是難上加難。園區外牆有4公尺到5公尺高，上頭架有高壓電，周圍還有武裝哨兵監視，除此之外，園區外圍每隔幾百公尺就有哨站，還有更多武裝士兵監控著園區的周邊區域。

想逃，就得冒著遇到園區內外武裝士兵的風險。對緬甸不熟，又沒有錢賄賂他人來保障自己的安全，張先生最終放棄逃跑的想法，轉而向中國媒體求助。中國媒體被他博士的身分吸引，便很快報導了他的故事。

媒體不斷報導張先生的故事，讓囚禁他的詐騙團體面臨極大的壓力，因而同意把贖金從120,000元人民幣（約合新臺幣490,800元）降到59,000元人民幣（約合新臺幣241,310元）。張先生的家人付了贖金，他終於得以逃離。

張先生菁英機構出身的博士身分，讓他的故事占據中國媒體版面，激起中國輿論對詐騙產業的憤慨。但不是每一個東南亞詐騙產業的倖存者，都能受到這麼多的關注與同情。

2023年底，大約是張先生的苦難在中國社群媒體爆紅的同一時間，中國四川省有2位年輕人，名叫阿雲和阿沛（皆為音譯），分別只有17歲和20歲，輾轉於家鄉的建築工地之間勉強度日。有一天，他們在中國熱門網路直播平臺快手，看到一個好像很不錯的機會。平臺上這份工作的薪資，是他們每日工資的2倍，還提供食宿。

2人聯繫公司，一得到正面回覆，他們就動身前往廣西省海邊的一個城市，進行實體面試，但他們興奮的情緒瞬間轉為恐懼，因為他們未來的雇主以暴力逼迫他們搭上一艘船，接著2人抵達越南，在重重監視下被迫待在飯店裡數天，隨後便轉移至柬埔寨的邊境小鎮巴韋。

到了巴韋，他們才知道自己應徵的是什麼工作。他們被帶到一座專營線上博弈與網路詐騙的園區，並被告知要做網路詐騙。他們不願意做網路詐騙，所以試圖逃跑，但被保全抓住，遭到毒打，並關在宿舍裡好幾天，最終他們同意學詐騙技巧。

但他們非常幸運，因為他們很快就被轉移到另一個園區，並設法透過微信聯絡上自己在中國的親人。2人的家人立刻向中國當局與柬埔寨中國大使館報案，他們終於在2024年1月由柬埔寨警方救出。

（本文摘自大是文化《東南亞詐騙園區內幕：有人自願、有人被誘拐，96名園區工作者，揭發殺豬盤、殺魚盤、AI深偽詐騙的勾結與真相。》，作者：方易仁、李玲、薄馬克）

