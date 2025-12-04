不敢拒絕？先示弱反而更被喜歡...「坦承不擅長」是人際關係神級技巧

遇到不擅長、不願意去做的事，你可以先給予正面回應，接著再主動坦承自己的不足之處。

聽完說明後，對方也許會改變主意。也可能會想：「明知道自己不擅長，卻仍願意考慮，實在太貼心了，不如我們一起練習，努力克服吧！」

對方或許能因此體會到你的難處。

讓別人知道自己的弱點及不擅長之處，的確需要很大的勇氣。不過，願意展露自己脆弱的一面，有時反而會讓對方感受到你的真誠、可愛。

這樣的坦率態度，不僅能拉近彼此的距離，對人際關係也會帶來正面的影響。

我可以理解，大多數人都希望展現堅強、帥氣的一面，但長期繃緊神經，真的會累垮自己。

所以偶爾展現脆弱，用示弱的方式婉拒，也完全沒有問題。

以前面的案例來說，請託有時並不是誰都可以，而是有人特定指名希望由你來負責。或許你自認不擅長，但在旁人眼中，卻認為你能勝任，甚至游刃有餘。

因此，你也可以考慮：在能接受的條件範圍內，完成任務。

例如，如果不擅長上臺說話，可以請對方調整站位；如果不敢一個人講話，可以提議找搭檔一起對談；或者，請對方安排主持人，由主持人提問，你再回答。

如果能一邊看資料，一邊說話，只要事先準備好資料，也能降低心理門檻及壓力。

我們很擅長察覺他人的需求，因此在盡量滿足對方的同時，往往也能透過調整條件或範圍，讓雙方都感到滿意。

所以，與其全盤拒絕，在傾聽對方需求時，不如試著思考：「在能力範圍內，我能做到什麼程度？」

這樣一來，不僅能忠於自己，也不會傷害對方的感情。

（本文摘自大是文化《好人必學的溫暖婉拒法》，作者：時田壽子）