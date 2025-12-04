不想被前輩一直丟工作？「學會停頓」比說不還有效
平時常受到前輩的照顧，和把工作丟給你，是兩件事，不能相提並論。
因此，就算你當場真的難以開口，在這種情況下，還是不要含糊其辭，應明確表達拒絕之意。
面對這樣的情境，建議你可以善用「停頓」的語氣。「停頓」是拒絕時的得力幫手。
透過停頓的語氣，能傳達出語言難以表達的情緒，比方說，我很想幫你，但實在無能為力。
但，溫柔善良的你，恐怕會因為顧慮他人的感受，不敢這麼做吧？所以，請鼓起勇氣踏出第一步：用停頓的語氣來表達拒絕。
不用害怕，停頓時的尷尬，其實是拒絕過程中必經的小波折。
最後，別忘了深深一鞠躬道謝！
討厭在人前說話 卻被叫上臺報告
這次的迎新會，可以請你上臺致詞嗎？
1.給予肯定
「了解，要在大家面前講話，是嗎？」
2.表達現況、事實
「老實說，以我的資歷來看，可能還不夠格。而且一想到要上臺，我完全沒有把握，很容易緊張⋯⋯。」
3.做出讓步或替代方案
「能受邀上臺致詞，是我的榮幸，但我想應該還有更合適的人選⋯⋯不過，如果真的一定要我上臺，我也會努力練習。」
訣竅：強調「這樣做對大家都有好處」，對方會更容易接受。
（本文摘自大是文化《好人必學的溫暖婉拒法：被要求加班、聚餐邀約、強迫推銷乃至於親友硬拗，這樣用緩衝句，人際關係無須焦慮、不再忍耐！》，作者：時田壽子）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言