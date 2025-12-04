不想被前輩一直丟工作？「學會停頓」比說不還有效

快訊

聯合新聞網／ 時田壽子
面對被塞工作，用「肯定→停頓→婉拒」的節奏，既不傷人也能保護自己。示意圖／Ingimage
平時常受到前輩的照顧，和把工作丟給你，是兩件事，不能相提並論。

因此，就算你當場真的難以開口，在這種情況下，還是不要含糊其辭，應明確表達拒絕之意。

大是文化《好人必學的溫暖婉拒法：被要求<a href='/search/tagging/2/加班' rel='加班' data-rel='/2/115339' class='tag'><strong>加班</strong></a>、聚餐邀約、強迫推銷乃至於親友硬拗，這樣用緩衝句，人際關係無須<a href='/search/tagging/2/焦慮' rel='焦慮' data-rel='/2/128066' class='tag'><strong>焦慮</strong></a>、不再忍耐！》，作者：時田壽子
面對這樣的情境，建議你可以善用「停頓」的語氣。「停頓」是拒絕時的得力幫手。

透過停頓的語氣，能傳達出語言難以表達的情緒，比方說，我很想幫你，但實在無能為力。

但，溫柔善良的你，恐怕會因為顧慮他人的感受，不敢這麼做吧？所以，請鼓起勇氣踏出第一步：用停頓的語氣來表達拒絕。

不用害怕，停頓時的尷尬，其實是拒絕過程中必經的小波折

最後，別忘了深深一鞠躬道謝！

討厭在人前說話 卻被叫上臺報告

這次的迎新會，可以請你上臺致詞嗎？

1.給予肯定

「了解，要在大家面前講話，是嗎？」

2.表達現況、事實

「老實說，以我的資歷來看，可能還不夠格。而且一想到要上臺，我完全沒有把握，很容易緊張⋯⋯。」

3.做出讓步或替代方案

「能受邀上臺致詞，是我的榮幸，但我想應該還有更合適的人選⋯⋯不過，如果真的一定要我上臺，我也會努力練習。」

訣竅：強調「這樣做對大家都有好處」，對方會更容易接受。

（本文摘自大是文化《好人必學的溫暖婉拒法：被要求加班、聚餐邀約、強迫推銷乃至於親友硬拗，這樣用緩衝句，人際關係無須焦慮、不再忍耐！》，作者：時田壽子）

