職場遇到不當話題怎麼拒絕？面無表情加不接話…比直接回嗆更有效

聯合新聞網／ 時田壽子
拒絕不當話題時，先不給正面回應，再用表情管理淡化氣氛，是比直接反擊更安全的做法。沉默也是有效的拒絕方式。示意圖／Ingimage
面對不舒服話題 怎麼回應？

會對異性開黃腔的人，基本上可以分為兩種，一種是喜歡看異性反應，自以為有趣，另一種則是不會看場合說話。

其實，直接向對方表達「我不喜歡這種話題」並無不妥，這甚至是比較好的做法。只不過，如果對方是前輩或是在聚餐場合上，表達太直接可能會讓別人尷尬。

特別是會察言觀色的人，總會擔心：「萬一我這樣說，會不會讓現場氣氛變得很尷尬？」一旦有這樣的念頭，許多話就難以說出口，最後往往只能強忍不舒服，假裝配合演出。

在這樣的情況下，為了避免破壞現場的氣氛，建議你可以做好「臉部表情管理」

不悅的眼神、生氣的表情、嚴肅的神情，都足以改變氣氛。其實，比起語言，臉部表情更能影響周遭人。

因此，如果不想讓現場的氣氛變尷尬，不妨試著保持面無表情

拒絕話題時，記得在步驟1不要給予正面回應

因為如果你肯定對方，話題就會繼續發展下去，對方也可能誤以為你對這類話題感興趣。

在步驟1，不要肯定對方的話，稍微透露出一點不悅的臉色，接著在步驟2和3，巧妙停止話題，這樣就能在不讓對方難堪的情況下，停止聊天。

另一種做法是：乾脆什麼都不回答，維持同樣的表情，靜靜等待話題自然轉移

只要你不接話，現場總會有人轉移話題。

萬一當下的氣氛不方便拒絕，但你又覺得好像該說點什麼，可以裝糊塗，例如：「蛤？你說什麼？」或「我不知道。」等。

大是文化《好人必學的溫暖婉拒法：被要求加班、聚餐邀約、強迫推銷乃至於親友硬拗，這樣用緩衝句，人際關係無須焦慮、不再忍耐！》，作者：時田壽子
刻意不配合對方的節奏，就能有效避開令你不舒服的話題

如果對方仍不死心，你也不需要獨自承受，可以考慮向上層主管、人事部或法務部反應。

其實，即使一開始就這麼做，也是可以的。

只要你心裡感到不舒服，就足以構成性騷擾。

這些小小的「反感」，如果一再累積，也可能成為莫大的痛苦來源。因此，請不要勉強自己承受壓力，應適時向外尋求協助。

前輩總是把工作推給自己

抱歉，這個工作能請你幫忙嗎？

1.給予肯定

「啊，是，這個工作⋯⋯。」

2.表達現況、事實

「我很感謝前輩的照顧，也很希望能幫上忙，但⋯⋯」（停頓一下）

3.做出讓步或替代方案

「真的很抱歉，這個工作有點超乎我的能力⋯⋯。」（低頭表示歉意）

訣竅：先表達感謝，讓對方對你留下好印象。

（本文摘自大是文化《好人必學的溫暖婉拒法：被要求加班、聚餐邀約、強迫推銷乃至於親友硬拗，這樣用緩衝句，人際關係無須焦慮、不再忍耐！》，作者：時田壽子）

