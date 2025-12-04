論及婚嫁男友硬買房…銀行核貸不如預期 她嘆生活品質變調：該分？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

買房是人生大事，大多數人都會跟家人或另一半討論，有名女子感嘆男友買了房後已經嚴重影響到兩人相處的生活品質，男友漸漸不願意付共同開銷，假日也不想出門，女方認為雙方都已論及婚嫁，猶豫這段關係是否該結束。

原po在Dcard發文表示，男友買房後開始付房貸，裝修花不少錢，之後就開始哭窮。由於原po前幾年買了自己的房子後，男友便一直與她同住，房貸、水電、裝潢、家電、生活用品，還常煮晚餐給他吃，開銷比例為女6男4。

她透露，男友在外商公司上班，薪水並不差，不過對自己比較省，因此在他買房前，如果女方想吃比較貴的餐廳或出國機票住宿費用，大都是她直接買單，跟男友出門也盡量配合他的消費習慣。

男友解釋，買房是為了之後結婚可以給女方更舒適的空間，所以要多體諒他，但原po表示，自己從來沒有跟男友要求結婚一定要男方買房。由於男友縮減支出，原本答應給她的鑽戒要暫緩，婚禮也不打算辦，跟男友溝通卻被認為太自私，讓他壓力很大。

原po補充，男友要買房前其實有跟她討論過，但感覺男友對於住在女生家這件事很在意，他很執著想要買他的房，所以女友才尊重他。兩人曾估算過頭期款和比例，原本以為只會佔他薪資約3成，生活不會影響到太大，沒想到貸款下來跟預估的落差很大，所以變得很拮据。

網友們則表示，「只能說，男人的自尊心作祟」、「住女生房會在意，但女生出錢養他很樂意」、「看起來好像是妳變相幫他繳房貸，但那房子應該沒有妳的名字吧？」、「感覺是個沒本事又愛面子的男人，說買房是為了結婚，實際上就是自尊心作祟而已」、「一看就是為了尊嚴，一定是自卑自己伴侶比自己能力好」。

