快訊

假奶爭議重創形象…十盛掀倒閉潮「全台只剩一家」 官方臉書也消失

聽新聞
0:00 / 0:00

刪除手足特留分止訟？ 律師：「遺囑真偽之爭」才是真正戰場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

外界期盼刪除「手足特留分」來減少遺產之爭，法務部也表明將推動修法。聯誠國際法律事務所主持律師吳俊達提醒，修法刪掉兄弟姐妹的「特留分」後，「繼承權」仍存在，法律戰場仍繼續存在於「遺囑真偽」，建議「法定遺囑方式」就應當修法，這樣才能確保遺囑真偽及內容在事後無法、難以被爭執及挑戰。

受到現在社會結構變遷、家人之間的緊密程度也不如過往，再加上頂客族、甚至不婚不生的民眾變多，當民眾過世的時候，若未在生前立遺囑，兄弟姐妹就會有第三順位的繼承順位，若生前有立遺囑，兄弟姐妹則會爭執是否拿到符合特留分的遺產。

為了解決這項爭議，法務部啟動修法，但吳俊達提醒，在實務上的相關訴訟，起因多為兄弟姐妹的特留分遭遺囑刪除、或是分配到的遺產不足特留分，這時候第一層的法律攻防會先去質疑遺囑的效力、第二層才會去討論到特留分，也就是現在把特留分刪除，「爭執遺囑效力的這個戰場不會消失」。

「即便未來沒有兄弟姐妹特留分，因為繼承權還在，所以雙方在打官司時，就會去質疑遺囑效力」。吳俊達指出，尤其目前民法「法定遺囑方式」，也就是自書、公證、密封等三種普通方式，加上代筆和口授等二種特殊方式，真的需要大修，甚至應該考慮「強制錄影」，以確保可以證明立遺囑人的真意。

他強調，實體法觀點希望落實「遺囑自由」，程序法觀點就要一併考慮「定紛止爭」，從而「法定遺囑方式」就應當修法，這樣才能確保遺囑真偽及內容在事後無法、難以被爭執及挑戰。

特留分 遺產 頂客族 立遺囑

延伸閱讀

歐巴沒得拿 南韓憲法法院去年宣告兄弟姊妹特留分違憲

檢討修正民法繼承編特留分規定 法務部、司法院支持

兄弟姊妹特留分規定 鄭銘謙：研議修法

特留分刪除要配套 綠委：應檢討繼承規定

相關新聞

刪除手足特留分止訟？ 律師：「遺囑真偽之爭」才是真正戰場

外界期盼刪除「手足特留分」來減少遺產之爭，法務部也表明將推動修法。聯誠國際法律事務所主持律師吳俊達提醒，修法刪掉兄弟姐妹...

縮短製鏡流程…德國蔡司「1回應」嚇壞ASML 逾63億EUV曝光機恐報廢

兩家公司的關係不僅是單純的供應鏈，而是共同開發的創新聯盟，更展現各自的企業文化。有一次，…

ASML獨霸EUV、Nikon退出先進製程 「關鍵分水嶺」讓結果天差地遠

在半導體微影設備領域，日本Nikon曾是全球領導者，1980至1990年代初期市占率一度超過70%，…

借30萬實拿不到25萬、要還43萬…利率36.3%！融資亂象再爆遭轟：合法地下錢莊

近期一名男子控訴，為了替家人籌措醫療費向融資公司借了30萬元，實拿卻不到25萬，最終需還超過43萬元，換算年利率高達36.3%。事件引爆社會關注，也凸顯民間融資長期被批評的「高利化」問題。金管會雖已啟

單身者遺產不想分兄弟姐妹 「特留分」2026啟動修法

依照民法現行規定，旁系血親有遺產繼承權，不過隨著社會高齡少子化，單身者比例增加，越來越多民眾不想捲入手足爭產官司，希望改...

拒「反主流」思想 英特爾誤判EUV與供應鏈戰略遭台積電、輝達打趴

英特爾被道瓊工業指數剔除，輝達取而代之，資本市場正式宣告半導體產業領導地位轉移…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。