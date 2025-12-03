刪除手足特留分止訟？ 律師：「遺囑真偽之爭」才是真正戰場

外界期盼刪除「手足特留分」來減少遺產之爭，法務部也表明將推動修法。聯誠國際法律事務所主持律師吳俊達提醒，修法刪掉兄弟姐妹的「特留分」後，「繼承權」仍存在，法律戰場仍繼續存在於「遺囑真偽」，建議「法定遺囑方式」就應當修法，這樣才能確保遺囑真偽及內容在事後無法、難以被爭執及挑戰。

受到現在社會結構變遷、家人之間的緊密程度也不如過往，再加上頂客族、甚至不婚不生的民眾變多，當民眾過世的時候，若未在生前立遺囑，兄弟姐妹就會有第三順位的繼承順位，若生前有立遺囑，兄弟姐妹則會爭執是否拿到符合特留分的遺產。

為了解決這項爭議，法務部啟動修法，但吳俊達提醒，在實務上的相關訴訟，起因多為兄弟姐妹的特留分遭遺囑刪除、或是分配到的遺產不足特留分，這時候第一層的法律攻防會先去質疑遺囑的效力、第二層才會去討論到特留分，也就是現在把特留分刪除，「爭執遺囑效力的這個戰場不會消失」。

「即便未來沒有兄弟姐妹特留分，因為繼承權還在，所以雙方在打官司時，就會去質疑遺囑效力」。吳俊達指出，尤其目前民法「法定遺囑方式」，也就是自書、公證、密封等三種普通方式，加上代筆和口授等二種特殊方式，真的需要大修，甚至應該考慮「強制錄影」，以確保可以證明立遺囑人的真意。

他強調，實體法觀點希望落實「遺囑自由」，程序法觀點就要一併考慮「定紛止爭」，從而「法定遺囑方式」就應當修法，這樣才能確保遺囑真偽及內容在事後無法、難以被爭執及挑戰。