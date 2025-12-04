微軟執行長兒腦性麻痺癱瘓 輪椅上放特殊感應器…擺動頭部就能播音樂

2014年，當納德拉（Satya Nadella）接任微軟第三任執行長時，外界並不看好這位內部出身、溫和謙遜的工程師。印度裔的納德拉對於領導，有著非常不同的看法。

同理心（empathy）常被歸類為經營管理的「軟實力」（soft skills），但納德拉說：「實際上，同理心是我們所學習如何與外界、人群連結的能力中，最硬的能力（hardest skill），我祈求我的同理心能夠年復一年地成長。」

本文出自《王道經營會計學》 納德拉認為，商業與創新的本質，是認知顧客沒被滿足又難以表達的需求（unmet unarticulated needs），沒有同理心，就無法創造真正有價值的科技。這樣的體悟，並非來自於納德拉在芝加哥商學院MBA的學習，而是來自於生命的體驗。

納德拉在29歲那年，迎接長子Zain的誕生，「Zain」意思是俊美優雅。然而，Zain一出生就因為胎兒缺氧所產生的腦性麻痺，造成終生癱瘓。納德拉從此開始一個終生的功課─如何由Zain的眼神中，看到兒子說不出來的需要。

這個功課徹底改變了他作為一個企業領袖的心態。在照顧Zain的過程，納德拉看見科技中人性的重要。

例如，有一次送Zain進加護病房的時候，他發現醫院採用微軟的軟體來處理資料與連上雲端，這個發現促使納德拉在開發Windows XP時，特別投注心血。

又例如，Zain雖然四肢癱瘓，但非常喜歡配合他的心情，播放不同的音樂。而無法自由操控滑鼠點播歌曲，就成了Zain極大的困擾。

有三位熱心的青少年，特別為Zain量身設計一款App，讓Zain只要輕輕擺動頭部，就可以經由放在輪椅上的特殊感應器，連結電腦軟體挑選及播放音樂，這款App帶給Zain極大的歡樂。

正因為同理心的生命歷練，讓納德拉能夠帶領一個多元共融的團隊，建立一個活潑開放、互相尊重的組織文化，大大加強微軟創造獨特價值的能力與績效。

（本文出自《王道經營會計學》作者：施振榮、劉順仁)