縮短製鏡流程…德國蔡司「1回應」嚇壞ASML 逾63億EUV曝光機恐報廢

有效率的「開放式創新平台」，較封閉式研發更能夠為企業創造價值。然而，OIP要成功，每個參與平台的成員，內在必須具備「當責不讓」的心態，而外在的合作績效機制，則必須有「問責不懈」的合理性，否則可能導致權責模糊、風險轉嫁與合作瓦解。

本節透過ASML與全球頂尖光學系統供應商德國蔡司（Zeiss）的合作關係，分析開放性創新中「問責／當責」（Accountability）三個層次的實踐。

第一個層次「帳戶」（Account）：以資源及承諾建立互信

「帳戶」代表的不只是資金，更象徵每位參與者對平台「投入與承擔」的資源，又可區分為：

⑴ 會計帳戶（Accounting Account）：可以列入財務報表的實體與無形資產。

• ASML 負責設計與組裝極紫外光（EUV）微影系統。 • Zeiss提供高精度的光學模組，尤其是EUV投影鏡與反射鏡系統，這是整台設備中最關鍵且最複雜的零組件之一。

⑵ 心態帳戶（Mental Account）：無法列入財務報表的文化底蘊與長期承諾。

兩家公司的關係不僅是單純的供應鏈，而是共同開發的創新聯盟，更展現各自的企業文化。有一次，在EUV機種產線升級過程中，ASML的研發團隊希望Zeiss「縮短製鏡流程」。

Zeiss回應：「我們可以縮短時間，但你們敢不敢承擔成像誤差0.01奈米的風險？」這句話讓ASML團隊冷靜下來。他們知道，一旦鏡頭誤差高於50皮米，整台價值兩億美元（約新台幣63.3億元）以上的EUV曝光機將報廢。

這是一場品質與速度的選擇，正如ASML展現尊重合作夥伴的「耐心」，Zeiss選擇作為德國百年光學龍頭的「榮譽」與責任。

第二個層次「算帳」（Accounting）：用數據與制度促進合作透明性

「帳戶」是起點，「算帳」則是維繫平台可持續性的制度保障，可區分為：

⑴ 傳統會計（Conventional Accounting）：成本、分潤與資產控制。

雖然ASML並未公開Zeiss光學模組的具體成本，但根據業界分析估計，一台ASML最新款EUV設備中，Zeiss提供的光學模組（包含投影鏡組、照明模組、集光鏡）約占整體設備成本的17-20%；光學模組為客製化且不可替代元件，Zeiss擁有高度的定價能力。ASML即便面對高昂的光學模組成本，仍能維 51-53%的高毛利率，說明其產品具備獨特價值。

⑵ 心理會計（Mental Accounting）：行為經濟學下的認知與價值感。

Zeiss曾一度面臨擴產資金困難，ASML主動投資Zeiss SMT（半導體製造技術部門）廠房，並提供訓練資源，不問「報酬率」，不取得股份，只為確保未來供應鏈穩定，共同面對EUV需求成長。這種跨公司資本協同，是對彼此長期信任的具體實踐。

第三個層次「承擔」（Accountable）：從合約到道德承擔與實踐

真正的「承擔」，不只是看得到的合約責任，更是深層次的道德承諾，可區分為：

⑴ 合約性承擔（Contractually Accountable）：制度化與指標化管理。

ASML與Zeiss都是歐洲國家，其財報與會計制度都是遵循「國際財務報導準則」（IFRS），其主要精神是按照法律上的契約責任來入帳和表達彼此的權利與義務。

⑵ 道德性承擔（Morally Accountable）：以信任與價值觀共同維繫長期合作關係。

例如，2017年，ASML技術團隊研發新光學調校技術，發現與Zeiss先前專利存在重疊。結果雙方選擇共組專利池，而非進行訴訟，展現高度的道德責任與技術共享精神。

「問責／當責」的靈魂不只是績效指標（KPI），而是經理人的價值觀與執行力的總和。

（本文出自《王道經營會計學》作者：施振榮、劉順仁)