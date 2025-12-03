快訊

借30萬實拿不到25萬、要還43萬…利率36.3%！融資亂象再爆遭轟：合法地下錢莊

聯合新聞網／ 綜合報導
男子向融資公司借30萬元，因手續費、代辦費與設定費等扣除，最後實拿不到25萬，但需分60期、總還款超過43萬，折算利率36.3%，遠高於法定上限，引發討論。示意圖／記者于志旭／攝影
男子向融資公司借30萬元，因手續費、代辦費與設定費等扣除，最後實拿不到25萬，但需分60期、總還款超過43萬，折算利率36.3%，遠高於法定上限，引發討論。示意圖／記者于志旭／攝影

近期一名男子控訴，為了替家人籌措醫療費向融資公司借了30萬元，實拿卻不到25萬，最終需還超過43萬元，換算年利率高達36.3%。事件引爆社會關注，也凸顯民間融資長期被批評的「高利化」問題。金管會雖已啟動《金保法》納管，但相關亂象仍持續浮現。

依男子與陳情內容...他向融資公司借30萬，先被扣掉5%的內扣手續費、20%的代辦費，加上設定費5000元，最終實拿不到25萬元；但分為60期、每期7260元償還，總還款金額超過43萬5600元，折算利率36.3%，高於民法16%與當鋪30%的上限。

他坦言必須下班後跑外送、洗碗，一天打4份工才能還債，直到兩、三年後才還清。

金管會表示，2025年9月起將分三階段把41家融資租賃公司納入《金保法》規範，包括利率與費用揭露方式，但也坦言法律無法回溯，舊案仍需走民事訴訟。立委與民眾質疑，若未制訂更完整的「融資租賃專法」，恐難從源頭遏止亂象。

不少網友直指問題癥結在監管落後，語氣直接又尖銳，「王世堅委員早就說是薯條三兄弟為非作歹」、「民間融資公司就像合法地下錢莊」、「代辦費還抽20%，根本吸血鬼」、「你們政府不是說利率4%就算高利貸？怎麼會出這種事？」

也有人質疑官商關係，「納管有什麼用？查一下是否有官商勾結？」、「這就是合法的地下錢莊，政府都知道」；還有網友指向制度問題「民法寫16%，超過部分無效，但老百姓哪敢不還？」、「沒有專法，只靠金保法根本治不了」。

另一派網友則把矛頭指向借款者本身，「自己愛借，怪不得人」、「借之前不會算？借了才哭夭」、「信用差去找高利貸，本來就會更貴」。

也有人以冷嘲方式表達，「借30萬還43萬，你家人的命不值嗎？」、「你做四份工是現在才開始，借錢時怎麼不努力？」更有人認為問題不是制度，而是借款動機「銀行借不到不是沒原因」、「條件好的人根本不會走到這一步」。

