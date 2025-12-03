單身者遺產不想分兄弟姐妹 「特留分」2026啟動修法

依照民法現行規定，旁系血親有遺產繼承權，不過隨著社會高齡少子化，單身者比例增加，越來越多民眾不想捲入手足爭產官司，希望改革「特留分」制度。立法院司法法制委員會3日邀請法務部長鄭銘謙就「民法繼承編特留分制度之檢討」進行專題報告，並備質詢。

鄭銘謙於會中說明法務部書面報告，「特留分制度」是為保護法定繼承人，而對被繼承人之遺囑自由加以限制之制度，其立法目的是將遺產一部分保留給近親之家族，以保障其生活之必要，有其社會政策之考量。

鄭銘謙提到，為因應現代民法已有朝向財產自主之趨勢，法務部於2016年擬具民法繼承編草案修正特留分規定，降低現有特留分之比例，當時各界尚對於代位繼承、降低特留分比例、「兄弟姊妹」之法定繼承人地位及其特留分等議題有不同意見，該草案因立院該屆立委任期屆期而未完成審議。

他表示，針對本次有民間團體對於「刪除兄弟姊妹特留分」議題之倡議提案於短期間內即獲附議成案，顯示出社會對於此議題之高度關切，且有一定比例之民意認為民法「兄弟姊妹特留分」之規定有修正必要，但仍有主張維持現有制度者。

鄭銘謙舉例，例如法務部即曾收到人民之陳情意見，表示其弟弟因病失去意識，且無子女，然其弟之配偶卻對該弟弟置之不理，其弟弟實際上仍係由兄弟姊妹照顧，故而認為兄弟姊妹之特留分尚無不妥，且可使兄弟姊妹間仍存有互相照顧之保障，因此建議保留兄弟姊妹特留分之規定。

他說，近期也有報導指出，法界對此議題看法不一，有人認為應保留「兄弟姊妹特留分」，以減少家庭衝突；然亦有人認為需尊重「遺囑自由」，讓被繼承人充分處分個人財產，甚至民法是否要有特留分規定，亦在討論範圍。

鄭銘謙指出，民法特留分制度之原本立法目的，於現今社會受到家庭結構之變遷與民眾觀念改變等因素之影響，或許已不被部分民意所認同，故而有本次民間團體之連署修法，惟仍有主張保留者，各界意見不一。

他提到，因應高齡化及少子化之趨勢，並考量近年我國社會及家庭環境之變動，以及瞭解與我國鄰近之日本修正繼承法規定及其施行之經驗，法務部業於2025年4月委請學者進行民法繼承編檢討修正之研究，研究成果報告預計於今年12月底前提出。

鄭銘謙表示，法務部已蒐集相關外國立法例，將參酌委託研究案之研究成果報告對於民法繼承編之修正建議，及併同檢視2016年相關草案之合宜性，邀集學者專家召開民法繼承編之研修會議，衡酌各方利益及檢視相關配套，預計於2026年初啟動修法程序。