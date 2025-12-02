低績效不是不努力…而是把力氣花錯地方！高績效則懂得把努力用在刀口上

高績效者與低績效者的差別

很多時候，就算我們已經完成所有基本工作，業績卻還是無法獲得明顯的增長。正常來說，此時應該將銷售流程以視覺圖像呈現，從中了解陷入困境的原因，並與取得成果的同仁交叉比較，分析可行的對策，才能提升團隊整體能力。

近年來，坊間有許多功能強大的銷售自動化（Sales Force Automation，縮寫為SFA。按：用於客戶關係管理的資訊系統，旨在提升銷售團隊的效率和生產力）系統，就是為了有效記錄流程與共享資訊。然而，許多企業雖然導入了SFA，卻無法有效活用。

為何會發生這種情況？有些人覺得，大小事情都要記錄太麻煩，但在導入系統前，企業內部應該早就對這些額外的工作量有一定共識，並建立完善的教育訓練與心理建設。無法順利落實的真正原因，極有可能在別處。

這主要來自於認知偏誤，也就是人們會忽略所有不利或無法確切掌握的資訊。

我們無法否認，那些在職場上取得重要成就的強者們，都付出超乎尋常的努力，才有今天的地位。不過，是否所有中高階管理幹部都是如此？

一定也有許多人是因為努力以外的因素而獲得升遷機會。例如：恰好被調到一個極具開發潛力的區域、很幸運的遇到願意幫忙的客戶、剛好接到公司的重大專案，或是搭上了產品開發或行銷話題的順風車等。

這些不是依靠努力而取得的成果難以掌握，且對中高階管理層勤奮或有才能的形象沒有正面幫助，所以他們容易不自覺的忽略這些因素，只記得自己很努力。

舉例來說，如果主管坦承，他的績效是建立在競爭者很弱，或負責的客戶剛好下了一筆大單，部屬或團隊可能會開始循著相同邏輯，為自己績效不佳找藉口，例如：因為運氣不好、競爭者太強、客戶的預算有限等。

換句話說，當努力以外的因素可以視為成功或失敗的理由時，管理就會變得更複雜、更困難。因此，只要告訴大家努力才會有成果，反而能輕鬆帶領團隊。

由於SFA系統記錄並共享資訊，可以看見成員們努力的過程，倘若出現辛勤工作卻沒有取得業績的成員，且經過主管指導仍沒有成果，便形同暴露主管的領導能力不足。因此，某些主管會覺得SFA系統沒有好處、難以使用。

另一方面，有些第一線的業務員，則擔心SFA系統會暴露自己的缺點。例如，某一筆訂單只因為運氣好才成交，或是自己其實並沒有付出相對的努力等。再加上每次推銷都必須詳細輸入資料，徒增工作量，使得他們排斥SFA系統。

就這樣，組織裡這兩股力量形成了共同戰線，他們認為共享業務流程與紀錄會對自己的形象產生負面影響，於是更加積極的宣傳努力主義。

三道免死金牌的迷思

有完整的業務流程，才能調整和改善細節。

如果無法分析與指導流程，帶領團隊的方式就會停留在專注於目標、增加行動頻率、與顧客建立密切關係等空泛的建議上，最後變成：只要頻繁的聯繫客戶，就能建立密切的關係並看到成效。

但老實說，除了極少數的超級業務，幾乎沒有人能在不確定回報的情況下持續投入心力，以致於沒有天賦的基層業務，在一次次挫敗中逐漸喪失鬥志。

即便如此，部屬也不能因此灰心喪志，放棄努力，因為這很可能會被主管認為在摸魚、偷懶，所以他們只好繼續裝忙。本來應該用在改善流程、取得成果的心力，現在都用來展現自己有多努力。

舉例來說，在某些以電話或拜訪次數為目標的企業中，擔心自己被誤會偷懶的業務員，就會優先聯繫容易聯絡到的客戶（也不管對方有沒有需求），並記錄在SFA系統中。

從紀錄來看，這位同仁很認真的打電話，似乎沒什麼好挑剔的，但為什麼沒有業績？只好無奈的勉勵「只要繼續努力，（總有一天）會有成果的」。

此時，當組織開發出新商品，或是推出新的行銷活動時，這些新的推廣素材就會馬上成為低績效者的救命稻草。

在過去的輔導過程中，曾經有公司希望我分析高績效者與低績效者之間的差別，並給予成績欠佳的同仁具體的改善建議。

當時，公司開發出新的商品，並推出一系列行銷活動。主管告訴部屬：「我們即將推出新商品，也會積極投入廣告與行銷資源。請大家配合宣傳檔期，把我們的主力商品推薦給客人！」於是，所有業務在公司的指示下，把推廣新商品視為首要任務。

我實際參與業務開發行程後發現，獲得訂單的業務員，會根據客戶的使用情境與產業背景，決定怎麼介紹主力商品。對有潛在需求的人，就主動介紹、引發對方興趣；評估後覺得不適合就簡單帶過、不特別推薦，把重點放在其他服務或商品。

但是，低績效者的做法完全不同。他們在業務洽談時，會因為掛念公司交代的任務，而表現得相當焦慮。在商談過程中，為了尋找適合提到商品的時機，與顧客的對話也變得鬆散、沒有交集。直到結束前10 分鐘，不管話題進行到哪，他們都會話鋒一轉，硬是推廣主力商品：「對了，本公司最近推出一項新的產品。」

而且，他們「每一次」都用這種方法。

那麼，誰才是認真執行公司及主管交付任務的人？在這個案例中，績效不佳的銷售人員，確實有依照指示執行吧？

客觀來說，無論商品或服務再怎麼優秀，也會遇到與顧客需求不相符的情況。

而那些績效不佳的業務，即便盡力執行主管所交辦的任務、積極配合公司推廣主力商品的政策，充其量只是機械性的重複介紹與說明，無法針對實際狀況調整，也沒能切合顧客需求，業績自然不會成長。

當他們遇到困難、向主管求助時，有些管理風格較為老派的主管會空泛的建議他們：「是因為你與客戶的關係還不夠緊密，要積極建立良好關係」、「專注在具體的行動上，只要增加聯繫與拜訪的頻率，一定能打動顧客」，甚至要求他們不要找藉口。 大是文化《超業不做的無效努力：超過一萬名客戶心聲大調查：業務員的哪些努力無助成交、甚至幫倒忙。超級業務則是如何精準打動客戶？》，作者：高橋浩一

換句話說，這些無法提供具體建議的業務主管們，他們賴以維生的三條業務推廣公式就是：肩負著一定要達成目標的壓力、提高行動頻率、積極與客戶建立關係。

若業務主管們死死守著這三條怎麼說都對的免死金牌，也不設法幫部屬找到突破困境的方法（武器），結果就是落入努力主義的陷阱。

而低績效者則會認為：「反正也想不出什麼解決方法，主管又沒有提供具體的建議，就照著主管說的方式拚命努力。沒有功勞也有苦勞，至少不會被罵。」然後用這樣的心態工作，最後在不斷加班的情況下走向身心崩潰的絕境。

看了上述案例，你是不是能理解為什麼光靠努力無法獲得成功？更準確的說法是：越埋頭努力，越容易忘記思考，格局也會變得越狹隘。

當然，也有極少數的特例，他們面對困難仍保持熱情，甚至以超乎常人的毅力殺出一條血路。

不過，這種未來有機會成為高層主管或企業精英的「準超人」，無法作為一般業務職涯發展的參考。

在主管們要求的努力主義氛圍下，部屬們會變成思考僵化、格局狹隘的木頭人。所以，請別再對你的團隊說：「為什麼連這麼簡單的事情都做不好？為什麼連這麼簡單的目標都達不到？請繼續努力。」這會讓整個團隊陷入努力主義陷阱。

（本文摘自大是文化《超業不做的無效努力：超過一萬名客戶心聲大調查：業務員的哪些努力無助成交、甚至幫倒忙。超級業務則是如何精準打動客戶？》，作者：高橋浩一）