《孫子兵法》開場白震撼英特爾前總裁：企業掌握不了「5個字」必滅亡

英特爾前總裁葛洛夫（Andy Grove，1936—2016），被公認是20世紀最傑出的企業領袖之一。

葛洛夫在其名著《10倍速時代》（Only Paranoid Survive, 1996）中，傳神地描寫一個領導者的心態。

我擔心產品會不會搞砸，我擔心產品是不是太早推出。我擔心生產線績效不好，我擔心生產線數量太多。我擔心沒有用對人，我擔心他們士氣低落。

當然，我也擔心競爭者。我擔心他們想出比我們做得更好或做得更便宜的方法，搶走我們的客戶。

但這一切，比起我對策略轉折點（Strategic Inflection Points）的擔心，都變得黯然失色。

「策略轉折點」指的是當企業發展到一定程度，會面臨一個全面性的環境變化，若能掌握便一飛沖天，否則就會走向衰敗滅亡。

而在策略轉折點中下滑的企業，鮮少能夠回到過去榮景。

葛洛夫深刻地「自問」，直指《孫子兵法》震撼的開場白：「兵者，國之大事也，死生之地，存亡之道，不可不察也。」（計篇第一）

這段話只要把「兵」改成「策略轉折點」，幾乎可以應用在所有企業。

（本文出自《王道經營會計學》作者：施振榮、劉順仁)