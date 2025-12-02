科技教父vs.長庚大學教授劉順仁「王道經營會計學」讓企業隱性價值現身

科技教父 施振榮╳劉順仁 打造新時代的經營與會計心法， 讓企業的隱性價值現身，締造永續的成功

❝ 如果你想要在商業上（其實也包括人生）成功， 你所創造的必須多過你所消耗的。❞ ─────亞馬遜創辦人貝佐斯

▎經營者的王道修養，輔以會計制度與AI的協助，是企業永續發展的不二法門

王道經營會計學以王道思想為基礎，強調經營與會計的結合：經營著重願景與策略；會計著重衡量與執行。王道思想可細分為三個支柱：同理與同情心、真實誠信、當責。

• 同理與同情心：

自身「受苦」的經驗加上會計數字輔助，對商業「痛點」的感受與偵測會更為準確。

• 真實誠信：

真實誠信在財務報導中，代表認識「整體」，並且真實表達「整體」。

• 當責：

指的是一個人主動承擔責任的心態。單靠「問責」只能做到A，加上「當責」心態才能做到A+。而王道的落實則仰賴三個面向：價值創造、利益平衡、永續經營。

• 創造價值：在企業經營上，知識可以帶來正常盈餘。高維思考才能驅動經理人看見「尚未展現可能性」的商機，進而創造超額盈餘。

• 利益平衡：合理的利益分配是價值創造的基礎；能創造顯著績效與能夠實現核心價值者，都應該獲得合理獎酬。

• 永續經營：企業的衰敗都在存對於隱性價值的忽略，相對地，企業每一份對於創造隱性價值的努力，都是在奠定基業長青的基礎。

本書透過王道的歷史發展與觀念架構，把會計系統所能發揮的價值提升到最大，並鼓勵企業建立AI時代所必備的深度思考與問答文化。案例豐富而詳盡，包含亞馬遜、沃爾瑪、台積電等知名跨國企業。

▎讓 AI 成為「王道智謀共創的夥伴」

問AI的方式有邏輯、有層次、能抓住關鍵，AI提供的洞見就會像剖木一般，層層解開。例如，當我們問AI：「什麼是ESG報告？」它只會提供定義；但當我們問：「公司如何運用ESG報告，在供應鏈上控管風險並且建立市場信任？」它就會整合架構，建構風險模型，列舉成功案例，甚至提供策略建議。

AI無法代替人的思考，但它能放大思考的廣度與速度。例如，在會計、策略、法遵、ESG、甚至產品設計與客戶體驗上，AI可以協助我們：

．快速掃描龐大資料，擷取重點。 ．模擬多種場景，進行策略預演。 ．結合內部財務模型與市場資訊，生成高品質的決策備選案。

當企業中有更多經理人能提出更高層次的問題、建立更有策略性對話機制，AI就能成為「王道智謀共創的夥伴」。

（作者：施振榮、劉順仁)