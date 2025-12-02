韓國特有「強制迷因」…1詞將年輕人打入地獄原因悲哀 主流媒體和老一輩淪共犯

如果新進員工提出批判性觀點，通常會被暗示「該好好上新人訓練課囉」，或被用「喔～你就是那個MZ世代吧？」來敷衍，將年輕世代的熱忱貶低為沒規矩、愛說空話、態度草率。

隨著主流媒體和老一輩的推波助瀾，一九九○年代和二○○○年代出生的年輕人，已經將「MZ世代」一詞視為韓國特有的「強制迷因」（forced meme）。他們不但無法引起共鳴，甚至成了被嘲諷的對象。

本文出自《解鎖Z世代職場即戰力》 一九九三年生的年輕政治家朴敏英（박민영）在其著作《所謂MZ世代的謊言》（暫譯，MZ세대라는 거짓말）中，也明言認定「MZ世代是個謊言」。

他指出，媒體與政界為了搏眼球而濫用「MZ世代」一詞，使其失去了原先的定義和實質的意義。

不過在韓國，與其說「MZ世代」這個詞是「謊言」（lie），不如說是「屁話」（bullshit）。

美國普林斯頓大學（Princeton University）哲學榮譽教授哈里．法蘭克福（Harry G. Frankfurt）在著作《放屁！名利雙收的詭話》（On Bullshit）中指出，「謊言」與「屁話」最核心的差異，在於「是否在乎真相」。

「謊言」是以假亂真的一種話術，要達到這個效果，說謊的人必須先弄清何謂真相，因此至少會對事實抱持一定程度的關注；而講屁話的人則根本不在乎真相。法蘭克福因此認為，屁話比謊言更加危險，更能摧毀一個重視真相的社會。

由此可見，「MZ世代」一詞在韓國儼然已不是謊言，而是一種屁話。這個社會盲目使用這個詞，主要的原因就是「不在乎」。主流媒體只在意自己的報導能吸引多少關注，根本不在意定義、由來或實際事例。輿論與媒體無論是否屬實都隨意散播，這些「隨口說出」的話，就都是屁話。

況且，將MZ世代定義為「出生於一九八○年初期至二○○○年代的人」，其實和十幾年前韓國對千禧世代的定義一模一樣，只是把「千禧世代」一詞改為「MZ世代」。這一切其實更強烈地顯示，老一輩對年輕世代根本不感興趣。

（本文出自《解鎖Z世代職場即戰力》作者：林洪澤 譯者：張亞薇)