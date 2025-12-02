快訊

職籃球星高國豪「私約二嫂」風波未止 與兩兄在餐廳外互毆影片流出

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

清潔員送拾荒婦「32元舊電鍋」貪汙判決有罪 法務部：將推動修法

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國社會對「創造力」的態度 老闆叫新人想有創意的點子又怒吼「你懂什麼」

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

針對年輕世代的偏見未曾消失

幾年前，我曾在一場為企業舉辦的演講中提到，「MZ世代」一詞只有韓國在用。當時，一位企業相關人士篤定地說：「可是我聽說MZ世代在其他國家也經常使用？美國也常舉辦相關研討會。」

為了確認這一點，我搜尋了二○○四年至二○二二年間有關「MZ世代」的資料，其中來自韓國的結果占了大多數。

有時在國外以英文搜尋，會出現「MZ世代的定義」，也就是外國人想要了解這個詞的意思，而且大多是針對韓國人提出的疑問。

本文出自《解鎖Z世代職場即戰力》
本文出自《解鎖Z世代職場即戰力》
或許對我提出質疑的人，是因為用英文去搜尋「MZ世代」時看到了大量的網頁和資料，才誤以為其他國家也常用這個詞。

不過，那些網頁大多來自《韓國先驅報》（The Korea Herald）、《商業韓國》（Business Korea）等以韓國為據點的英文媒體，或韓國人撰寫的英文論文。

當然有不少研究以時間軸分析千禧世代與Z世代並列的資料，然而不能因為這樣就認為這個詞在國際上也被廣泛使用。這些研究主要是為了區分千禧世代與Z世代，而非將兩者混為一談。

即使「MZ世代」這個詞只在韓國使用，並不代表它本身有問題。但如果這個詞的用途，不是細緻地分析各世代在生命週期中的不同特徵，而只是用來取代像「二○三○世代」這種統稱，那麼對這兩個世代的混淆與誤解只會越來越深。

更何況，這個詞也不能代替「二○三○世代」，因為它涵蓋了截至二○二三年為止，十幾歲到四十幾歲的人。忽視現代社會的快速變化，而將過去三十年間出生的人歸納為同一類、將他們視為同個世代，並不恰當。

總而言之，「MZ世代」似乎只是媒體或官方場合中用來描述「現在這群年輕人」的詞彙。

真正的問題，是對年輕世代「毫不關心」

事實上，問題不在於如何劃分世代，而在於為何使用「MZ」這個詞。有一個新詞彙叫做「MZ攻擊」，意思是不在乎年輕世代到底說了什麼，只是一味地嘲諷他們是「囂張的年輕人」。

二○二二年，小說家金英夏（김영하）作為tvN《劉Quiz on the Block》（유 퀴즈 온 더 블럭）的節目嘉賓，談論了韓國社會對「創造力」的態度：假如公司老闆叫新人「想點有創意的點子來看看」，最後通常會以老闆怒吼著「你懂什麼！」收場。

（本文出自《解鎖Z世代職場即戰力》作者：林洪澤 譯者：張亞薇)

編輯推薦

相關新聞

數學老師從月薪4萬 到年滾股息130萬！曾被高殖率騙 學會打電話去公司「找答案」

許多上班族或軍公教薪水穩定、但加薪幅度較小，該如何透過投資替自己加薪？

韓國特有「強制迷因」…1詞將年輕人打入地獄原因悲哀 主流媒體和老一輩淪共犯

如果新進員工提出批判性觀點，通常會被暗示「該好好上新人訓練課囉」，或…

韓國社會對「創造力」的態度 老闆叫新人想有創意的點子又怒吼「你懂什麼」

幾年前，我曾在一場為企業舉辦的演講中提到，「MZ世代」一詞只有韓國在用。當時，一位企業相關人士篤定地說...

現在的年輕人是什麼世代？ 美國稱I世代、韓國統稱為「MZ世代」

不過，其實在「MZ世代」出現之前，韓國主流媒體和政界就一直在尋找能夠指稱「現在這群年輕人」的詞彙…

韓國將年輕世代並稱為「MZ世代」美國用911事件當千禧世代分界線

「MZ世代」一詞結合了千禧世代與Z世代，如今已被廣泛用以指稱當前的年輕世代，出現在無數主流媒體與新聞報導中。他們曾是公平性議題的焦點…

能守住錢的人從不在「這5個時刻」花錢！ 越早覺察存越快

每個月發薪日信心滿滿要存錢，結果月底一看戶頭，錢又不知道花到哪去了？問題可能不在你的收入太少，也不在於你不夠努力，而是在某些「特定場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。