韓國社會對「創造力」的態度 老闆叫新人想有創意的點子又怒吼「你懂什麼」

針對年輕世代的偏見未曾消失

幾年前，我曾在一場為企業舉辦的演講中提到，「MZ世代」一詞只有韓國在用。當時，一位企業相關人士篤定地說：「可是我聽說MZ世代在其他國家也經常使用？美國也常舉辦相關研討會。」

為了確認這一點，我搜尋了二○○四年至二○二二年間有關「MZ世代」的資料，其中來自韓國的結果占了大多數。

有時在國外以英文搜尋，會出現「MZ世代的定義」，也就是外國人想要了解這個詞的意思，而且大多是針對韓國人提出的疑問。

或許對我提出質疑的人，是因為用英文去搜尋「MZ世代」時看到了大量的網頁和資料，才誤以為其他國家也常用這個詞。

不過，那些網頁大多來自《韓國先驅報》（The Korea Herald）、《商業韓國》（Business Korea）等以韓國為據點的英文媒體，或韓國人撰寫的英文論文。

當然有不少研究以時間軸分析千禧世代與Z世代並列的資料，然而不能因為這樣就認為這個詞在國際上也被廣泛使用。這些研究主要是為了區分千禧世代與Z世代，而非將兩者混為一談。

即使「MZ世代」這個詞只在韓國使用，並不代表它本身有問題。但如果這個詞的用途，不是細緻地分析各世代在生命週期中的不同特徵，而只是用來取代像「二○三○世代」這種統稱，那麼對這兩個世代的混淆與誤解只會越來越深。

更何況，這個詞也不能代替「二○三○世代」，因為它涵蓋了截至二○二三年為止，十幾歲到四十幾歲的人。忽視現代社會的快速變化，而將過去三十年間出生的人歸納為同一類、將他們視為同個世代，並不恰當。

總而言之，「MZ世代」似乎只是媒體或官方場合中用來描述「現在這群年輕人」的詞彙。

真正的問題，是對年輕世代「毫不關心」

事實上，問題不在於如何劃分世代，而在於為何使用「MZ」這個詞。有一個新詞彙叫做「MZ攻擊」，意思是不在乎年輕世代到底說了什麼，只是一味地嘲諷他們是「囂張的年輕人」。

二○二二年，小說家金英夏（김영하）作為tvN《劉Quiz on the Block》（유 퀴즈 온 더 블럭）的節目嘉賓，談論了韓國社會對「創造力」的態度：假如公司老闆叫新人「想點有創意的點子來看看」，最後通常會以老闆怒吼著「你懂什麼！」收場。

