現在的年輕人是什麼世代？ 美國稱I世代、韓國統稱為「MZ世代」

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage

二○一八年，《紐約時報》（New York Times）建議將Z世代重新命名為「家園世代」（Homeland Generation），以象徵美國在九一一事件後，國土安全已有所強化。

美國心理學家珍．特溫格（Jean Twenge）則將一九九五年至二○一二年間出生的人定義為「I世代」（iGeneration）。不過這些名稱遠不如「Z世代」普及。

本文出自《解鎖Z世代職場即戰力》
儘管美國針對不同世代提出了清晰的劃分方式，但在韓國，千禧世代與Z世代被統稱為「MZ世代」。

專門研究二十幾歲年輕族群的「大學明日研究所」在二○一八年出版的《MZ二○一九趨勢》（暫譯，트렌드 MZ 2019）一書中，首次使用了「MZ世代」這個詞。

由於該書出版當下，正值二十幾歲的是一九九○年至一九九九年間出生的人們，恰好橫跨了千禧世代後期與Z世代初期，因此使用「M＋Z世代」一詞。

然而，主流媒體在報導這群年輕世代時，往往將他們簡稱為「MZ世代」，並且將涵蓋的範圍擴大為「一九八○年至二○一○年間出生的人」。儘管這個劃分方式引來諸多批評，但仍因頻繁使用而積非成是。

不過，其實在「MZ世代」出現之前，韓國主流媒體和政界就一直在尋找能夠指稱「現在這群年輕人」的詞彙。

「回聲世代」（Echo Boomers）、「N世代」（N Generation）、「八十八萬韓元世代」（大約出生於一九七七到一九八六年）都是曾經出現的例子，而顯然「MZ世代」最對他們的胃口。

（本文出自《解鎖Z世代職場即戰力》作者：林洪澤 譯者：張亞薇)

