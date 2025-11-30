能守住錢的人從不在「這5個時刻」花錢！ 越早覺察存越快

摘要 1.在賣場採買時，容易因「順便看看」的心態讓荷包失守，建議事先列購物清單，並直奔目標商品。 2.下班後吃大餐安慰自己，會墊高飲食消費，建議可在週末備餐，或設定每個月的外送預算。 3.深夜滑手機時容易衝動消費，建議先加入購物車但不要結帳，等隔天再確認自己是不是真的需要再下單。

每個月發薪日信心滿滿要存錢，結果月底一看戶頭，錢又不知道花到哪去了？問題可能不在你的收入太少，也不在於你不夠努力，而是在某些「特定場合」失守了。理財高手與存錢失敗者的差異，不在於24小時緊繃度日，而在於懂得在關鍵時刻守住花錢防線。

以下5個時刻，是許多人存錢失敗的罩門，你中了幾個？

1.去大賣場「買2樣東西」的時候

你只是想去家樂福買條牙膏和一包衛生紙，結果出來時推車堆滿了零食、飲料、廚房用品，和「看起來很划算」的特價商品。結帳金額從預期的200元，變成2000元。

為什麼這個場合特別危險？因為「快速採買」的心態讓人放鬆警戒，你會覺得「反正都來了，順便看看」、「這個好像很便宜，買一下好了」，殊不知順便和好像，就是最危險的存款殺手。

與其在賣場走道上閒逛，不如事先列好清單，直奔目標商品、拿了就走，不要花時間慢慢逛。如果真的無法克制衝動購物，請避開會讓你花太多錢的店家，或是請他人代買。

2.拖著疲憊身軀下班到家的瞬間

你拖著疲憊的身體回到家，打開冰箱，發現裡面空空如也。再看看時鐘，已經這麼晚了，哪還有力氣煮飯？於是你打開外送App，點了一份300元的晚餐。

在「漫長的一天後想去得來速」是常見的消費陷阱，這時候你最容易告訴自己：「今天這麼累，應該對自己好一點。」但若「對自己好」的頻率太高，代價會很驚人。假設每週叫2次外送、每次平均300元，一個月就是2400元、一年就是2萬8800元。

建議週末花2～3小時備餐分裝冷凍，或在冰箱常備半成品，如義大利麵、冷凍蔬菜、罐頭番茄醬等。也可以為自己設定「外送配額」，每週最多叫1次，並要列入預算。預先準備是最好的防禦。

3.睡前躺在床上滑手機的深夜

半夜1點，躺在床上還睡不著，於是拿起手機滑Instagram。突然看到一則廣告：「限時優惠！今日結帳再打9折！」你越看越喜歡，想著反正也不貴就下單了。深夜是消費的魔鬼時段，你的判斷力下降、抵抗力最弱，加上社群媒體的演算法十分精準，總在你最脆弱的時候推送廣告給你。

建議睡前把手機放遠處，或刪除購物App、關閉購物通知，並為自己設定「晚上11點後看到任何想買的東西，都加入『明天再說清單』」的原則。

4.心情不好想療癒自己的時刻

被主管罵、專案搞砸、跟另一半吵架時，你會想「對自己好一點」，像是買杯手搖飲、吃頓大餐、上網買東西。購物能提升對生活的掌控感、暫時緩解悲傷，但這種快樂往往很短暫。

其實還有不必花錢又更健康的療癒方式，如運動、找朋友聊天、寫日記、去圖書館看書。如果真的想買東西，就幫自己設定「情緒購物預算」，例如每月最多500元，用完就沒了。真正的療癒不在購物車裡，而在找到健康的情緒出口。

5.無聊等待的零碎時間

許多人會在「排隊、候診室或乘坐交通工具時瀏覽線上購物網站」，但這種消費模式很危險，通常金額小、無目的性、累積起來很可觀。每天一筆小額消費，一個月就是好幾千元。

建議你學會告訴自己：「如果明天還想要再買。」拍下商品照片或加入願望清單，用其他讓你感覺良好的事情分散注意力，並把等待時間拿來看電子書、聽Podcast、玩益智遊戲，變成自我充電時間。別讓零碎時間也打碎了存款。

在對的時間守住對的防線

你可能會想：「什麼時候才可以花錢？」重點其實不是「不能花」，而是要「有意識的花」。

人們有一種習性，會把得到的東西全部用完。因此，有剩餘才存錢的想法，絕對會讓你存不了錢。請把要存款的金額當作「本來就不存在的錢」，先存好了再花。

從現在開始，給自己一個挑戰：從以上6個場合中，選出你最容易失守的1個，再次遇到該場合時，在掏錢或按下結帳鍵前暫停3秒，問問自己：「我真的需要嗎？」

3個月後，或許你會發現存款數字變多了，這不是因為你賺得更多，而是因為你在對的時間，做了對的選擇。

資料來源：Ramsey Solutions、Nationwide、Mind

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文越早覺察存越快！能守住錢的人，從不在「這5個時刻」花錢》