帶新人總是心累？我們都需要「解鎖Z世代職場即戰力」 3大特質建立高效團隊

在少子化、缺工的如今，企業越來越難招募新人；好不容易找到年輕人，又經常因為觀念、思維或行為模式的差異而導致溝通和管理上的困境，甚至因此很難留住新鮮人。

該如何管理Z世代工作者，對許多企業而言已經成為迫在眉睫的問題。

而這群2000年後出生的Z世代，由於從出生以來就接觸到數位環境，他們可以說生長在一個與其他世代大相逕庭的世界，思維與行為也因此非常不同。

要掌握與Z世代共事的方法，就必須了解他們的思維與行為模式，以及截然不同的工作觀。若固守過往的管理模式，企業恐怕會難以留住這一批未來的生力軍。

給與Z世代共事的工作者、管理者，統整出Z世代三大特徵：

▍超合理

講求效率與公平，傾向將一切事物「量化」並計算到最精確，盡可能避免吃虧。有時在職場上可能會讓人覺得「不懂人情世故」，但這只不過是基於原則和效率而採取的合理行動。

▍超個人

重視個人價值、尊重個人權利，無論面對誰，都希望平等進行對話；對「微歧視」十分敏銳，不再接受隨意的評價或是玩笑，因為這些行為已經構成「冒犯」。然而在重視層級結構的企業中，這對資深員工來說或許就成了「沒大沒小」、「不懂禮貌」。

▍超自主

渴望對生活保有掌控，不再將朝九晚五的工作視為唯一選擇，也不再將大企業視為最好的出路。有些人偏好更彈性的工作模式，例如零工經濟，甚至選擇「休息」而非就業。

在職場上與Z世代共事的技巧，包括：

▍建立重視原則、表裡如一的組織文化 ▍釐清「權利」與「義務」，確立享有權利和履行義務的規範 ▍當員工提出要求，先確定「合理性」再做出回應，而非一概否決 ▍給予回饋時，一併給予關懷和實際建議，幫助年輕世代「學習失敗」

先了解才能有效管理，洞悉與Z世代的相處之道，讓他們在職場上發揮真正的潛力！

（本文出自《解鎖Z世代職場即戰力》作者：林洪澤 譯者：張亞薇)