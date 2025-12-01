韓國將年輕世代並稱為「MZ世代」美國用911事件當千禧世代分界線

當千禧世代遇上Z世代

「追求新生活的MZ世代……」

「只花一萬韓元的餐費？MZ世代的困境……」

「MZ世代終結政治罷工……」

「MZ世代」一詞結合了千禧世代與Z世代，如今已被廣泛用以指稱當前的年輕世代，出現在無數主流媒體與新聞報導中。

他們曾是公平性議題的焦點，也被視為能夠左右選舉結果的關鍵少數，同時也作為敏感且精明的消費者群體而備受矚目。不過，世界上只有韓國會像這樣將年輕世代並稱為「MZ世代」。

本文出自《解鎖Z世代職場即戰力》 千禧世代和Z世代，各自是如何被界定的？首先，千禧世代又稱為「Y世代」，是介於X世代和Z世代之間的群體。

很多人會搞混「千禧年」（Millennium）和「千禧世代」（Millennial）這兩個意思完全不同的詞，前者指的是「一千年」，後者指的則是「二十一世紀初步入成年的年輕人」。

關於千禧世代涵蓋的範圍，有各式各樣的討論。美國人口普查局曾將出生於一九八○年至二○○○年間的人歸類為千禧世代，而《韋氏辭典》（Merriam-Webster Dictionary）的定義則是一九八○年代或一九九○年代出生的人。

或許韓國媒體正是因為這樣，才普遍傾向將「一九八○年至二○○○年出生的人」視為千禧世代。

不過千禧世代目前最被廣泛接受的定義，是「一九八一年至一九九六年間出生的人」。

為了終結這場爭議，長期研究美國世代觀念的皮尤研究中心（The Pew Research Center）於二○一八年宣布，將以「一九九六年出生的人」為千禧世代的分界線，一九九七年後出生的人則被歸類為「後千禧世代」。

他們表示，之所以這樣區分，是因為一九九六年前出生的人，在二○○一年時年齡介於六歲至二十歲，因此對九一一事件有印象，同時在成長過程中適應了網路、行動裝置與社群媒體等新科技。而一九九七年後出生的人，則是在這些科技已經普及的環境中出生、成長。

千禧世代之後是「Z世代」，這個命名是從現有的「X世代」延續而來。

從一九六五年至一九八○年出生的「X世代」以來，世代就按照「X｜Y｜Z」的順序來命名，在以「Y世代」命名的千禧世代之後出生的一代，就稱為「Z世代」。

（本文出自《解鎖Z世代職場即戰力》作者：林洪澤 譯者：張亞薇)