職場上受委屈、薪水永遠趕不上物價？ 韓國教授：年輕人壓垮年長世代

俄羅斯文豪列夫．托爾斯泰（Lev Tolstoy）一八七七年完稿的小說《安娜．卡列尼娜》（Anna Karenina）開頭有這麼一句話：「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭則各有各的不幸。」

若要理解托爾斯泰為何以這句話為這部小說揭開序幕，就要看看書中所描繪的家庭樣貌。小說中，沒有一對戀人或一個家庭是幸福的。托爾斯泰藉由這句話暗示幸福的家庭只是作為每個人的理想而存在，因此它們都是相似的。這也清楚地傳達出作者對當時俄羅斯社會的批判。

普立茲獎得主賈德．戴蒙（Jared Diamond）在他的鉅著《槍砲、病菌與鋼鐵：人類社會的命運》（Guns, Germs, and Steel）中談到了「安娜．卡列尼娜原則」（The Anna Karenina Principle）—一如不幸的家庭各有其不幸的原因，人類未能馴化許多大型野生哺乳動物的背後，也有著複雜的因素。

這個原則的重點在於，成功並非仰賴單一因素，而是需要避開所有可能導致失敗的原因，而馴化動物的困難也在於此。

那麼，如果把這個概念套用在二○○○年後出生的Z世代身上呢？「每個人幸福的原因都差不多，但每個人不幸的原因各有其說」這個說法似乎與如今的現實不符。

由於年輕世代的喜好和生活方式太過多元，我認為「每個人幸福的原因各有其說，但每個人不幸的原因都差不多」這個說法更貼切。我將其稱為「反安娜．卡列尼娜原則」。

與二十年前不同，現在每個人對娛樂、休閒和消費的偏好各不相同。就算同樣是綜藝節目，每個人喜歡的節目也天差地遠。如今大家再也不會像過去那樣，每到週六晚上就聚在電視機前等著看《無限挑戰》。

儘管喜好各異，讓人們感到不幸的理由卻相似—在職場上受委屈、薪水永遠趕不上物價、社群媒體上其他人光鮮亮麗的生活讓自己感到渺小又失落。不過，主流媒體似乎對這些不幸不感興趣，而只關注新奇、吸睛的話題，「MZ世代」一詞更是強化了這種風氣。

「草莓吃到飽，MZ世代搶著打卡」、「MZ世代沉迷威士忌」、「MZ世代迷上復古風」等報導不勝枚舉。然而這些話題，實際上與年輕世代的真實處境毫無關聯。

如果我們真的想要了解年輕世代，或解決這個時代的根本問題，就必須找出讓他們感到不幸的共同原因。個人的偏好或許不同，但每個人的基本需求都一樣。如果無法滿足這些需求，無論喜歡什麼，都無法感到快樂。

這個道理同樣適用於老一輩的世代，因為讓年輕世代備感壓力或不滿的事物，也可能正在壓垮年長世代。

如果我們可以釐清究竟是什麼讓年輕世代感到不幸，又是什麼阻擋了他們實現夢想的步伐，或許就可以找到更具包容性和普及性的解決方案，而無須讓特定世代單方面「讓步」或「犧牲」。

