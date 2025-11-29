符合2條件 未滿65歲也能領勞保年金

明年起，勞保老年年金法定請領年齡提高到六十五歲，提早離開職場的民眾，擔心面臨等領年金的空窗期。事實上，勞保老年年金有提前領、延後領機制，最早可以提早五年請領，目前已有近六十萬名請領者是提前領。

勞保年金制度實施時，已明定老年年金給付法定請領年齡採逐步提高至六十五歲，目前一一四年為六十四歲，一一五年為六十五歲。也就是說，明年以後，法定請領年齡都是六十五歲。

隨著老年年金請領年齡延後，如果勞工在六十五歲之前離開職場，得等到六十五歲才能請領勞保老年年金嗎？

其實不然，只要符合兩大要件，勞工還是可以選擇在六十五歲以前提早領，其一，勞保年資滿十五年者，年滿六十歲起，可以請領減額年金；其二，離職退出勞保，但此後如果再工作，不能再投勞保，只能單獨投保職災保險。

勞保老年年金當初通過時，除了屆滿法定年齡請領年金外，另有減額年金、展延年金兩種機制。

「減額年金」意指勞工在未達其法定請領年齡時，提早請領，最早可以提早五年，但每提早一年，老年年金減領百分之四，如果提早兩年，減領百分之八，若是提早五年，減額百分之廿。反之，如果勞工在法定請領年齡後才領，就可以領「展延年金」，每延後一年，給付金額增給百分之四，最多增給百分之廿。

舉例來說，甲勞工四十九年次，法定請領年齡應是六十三歲，但他在五十九歲時就離職退保，當時他計算的勞保老年年金請領金額為兩萬元。甲勞工在六十歲時決定提早領，等於提早三年請領，請領金額減百分之十二，月領年金金額變成一萬七千六百元。但如果甲勞工等到六十五歲才領，延後兩年領，則可增領百分之八，月領勞保老年年金為兩萬一千六百元；如果甲勞工延後五年等到六十八歲才領，月領年金增加到兩萬四千元。

一般來說，如果勞工只有在符合法定請領年齡當月申請，才是正常年金，否則只要提早一天，都算減額，若是滿六十歲隔月請領，則屬展延年金。

舉例而言，如果勞工的法定請領年齡是六十四歲，剛好今年二月六日滿六十四歲，若在二月六日後當月間請領，都是正常年金，但若是一月份請領，就是減額年金；若是三月一日才請領，等於是隔月請領，就是領展延年金。

勞保局統計資料顯示，目前請領勞保老年給付勞工中，約有百分之九十二選擇請領年金；至於選擇月領年金者，則有五成選擇延後請領展延年金，約有一成多勞工在法定年齡請領，另有三成多的勞工是提前請領減額年金。

根據勞保局統計資料，截至今年八月止，領取老年年金人數已達一九六萬八八一二人，換句話說，有近六十萬名請領年金者選擇提前領減額年金。

要提醒勞工的是，無論是提早領或延後領，一經核付後，日後減給或增給比率不能再變更，因此勞工最好仔細精算後再做決定。