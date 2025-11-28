父亡留90萬遺產怎麼分…傷殘繼承人可多拿到一些？兩岸法律的待遇比較

快訊

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
一名重度傷殘的女兒面臨父親90萬元遺產分配，台灣採平均分配並以扶養義務補足；大陸則在繼承時優先照顧弱勢，女兒可分得較高份額，反映兩岸不同的立法理念。示意圖／Ingimage
一對夫妻，育有兩名子女，兒子積極進取，收入穩定；女兒則因多年前車禍重度傷殘，終身無法工作，需要他人全日照護。近日，丈夫因病驟逝，留下遺產共計九十萬元。如何分配這筆遺產，成為考驗兩岸法律人道精神的關鍵。

臺灣法律：繼承形式公平 扶養義務補足

根據台灣《民法》規定，配偶與子女同屬第一順位繼承人，且在共同繼承時應平均分配。本案中繼承人妻子、兒子、女兒三人，各分得三十萬元。但可透過親屬間的扶養義務，來保障弱勢繼承人的生活需求。

大陸法律：優先照顧弱勢 體現人道精神

大陸《民法典》明文規定，對於生活有特殊困難又缺乏勞動能力的繼承人，分配遺產時應予以照顧。女兒因重度傷殘，顯然符合此要件，因此在分配遺產時可以主張多分。至於多分的比例，法律並無明確標準，通常由繼承人協商或法院裁量，但原則上女兒的份額會大於三分之一，且是三人中最高，其餘部分則由妻子與兒子平均分配。

兩岸律師楊軒廷指出：制度的設計各有側重 反映不同的立法哲學

臺灣強調平均分配，並透過扶養義務保障弱勢；大陸則直接在繼承分配階段給予弱勢繼承人優先照顧。兩者制度設計各有特色，無論何種制度，核心目標均是保障弱勢繼承人的生活。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此

遺產 繼承人 子女 車禍 夫妻 配偶

兩岸律師楊軒廷

