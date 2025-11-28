快訊

國民兵華府遭槍擊 美國計畫重新審查所有綠卡移民

聽新聞
0:00 / 0:00

懂整合外包與設計個人專屬AI 電商品牌操盤手：一個人也能成為一支軍團

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

當你已經把每個工作拆解成任務，下一步就是決定，這些任務要由誰來執行？

對小公司來說，最重要的是「系統」與「整合」，不必要自己做的可以外包給合適的人員，或交給AI工具處理。

本文出自《小電商賺大錢》
本文出自《小電商賺大錢》
如果要交給外包人員，在台灣可以利用「小雞上工」、「Treads」這類平台找人，也可以在104人力銀行刊登工作需求。

以我目前的觀察，在小雞跟Treads上面找人的效率很高。現在是全民斜槓、全民接案的時代，只要你能清楚說明任務、寫出流程，多數任務都能順利交付，而且外包費用往往比聘請員工划算很多。

如果任務可由AI工具完成，我建議要建立一套屬於你自己的工具系統。像我會用ChatGPT協助撰寫文案，用n8n讓日常任務流程自動化，Canva和Recraft製作圖文與插畫素材，Notion做專案管理與文件記錄，內容撰寫與簡易財務分析則可以靠Google文件與試算表來完成。

這些工具能處理大量重複、不重要、但又不可或缺的任務，幫你省下時間與腦力，把專注力留給真正有價值的事。

你要學會整合外包與AI，不要怕給別人賺，也不要懷疑別人的能力。

有許多優秀人才會在下班後接案，我甚至曾經外包案子給大型企業的行銷人員、知名廣告公司的設計師，他們往往比正職工作時認真，甚至熬夜也要完成任務。這就是時代的機會：利用別人的碎片時間擴張你的事業版圖。

同時也要密切關注AI的進展，「完美的AI助理」很快就會誕生，到那時候你只要動動嘴、打一段字，就能完成過去必須仰賴專業人才才能完成的任務。

我覺得這個願景已經不遠了，可能兩年內就會到來。只要你懂得整合外包人員，並設計你專屬的AI工具系統，一個人也能成為一支軍團。

（本文出自《小電商賺大錢》作者：李子建)

編輯推薦

相關新聞

扒扒飯、潔窩創辦人po小公司必學外包規劃表 ChatGPT、AI賺錢秘技來了

看完前面的內容，你可能會想：「道理我懂了，但是具體要怎麼做？」別擔心，我已經幫你設計好一份外包規劃表，讓你可以…

懂整合外包與設計個人專屬AI 電商品牌操盤手：一個人也能成為一支軍團

當你已經把每個工作拆解成任務，下一步就是決定，這些任務要由誰來執行？…

禁婚要管到多遠親？高雄夫妻婚姻無效案…婚姻自由與優生學的兩難

近期高雄一對夫妻婚後發現雙方外祖母竟是姊妹，法院判決婚姻無效，引發社會高度關注。此案不僅讓夫妻感情遭受重創，更使子女的身分與繼承權陷入不確定。立法院法制局近期發布一份報告，指出現行禁婚規定過於嚴苛，恐

《「我是有錢人」迷思788》退休後一定要住家裡嗎？養生村、老人公寓優缺點比一比

十多年前，為了要把年邁的父母，從南部沒電梯頂樓公寓老家，搬到台北市以就近照顧，單身的筆者曾採訪不少專家，並搜尋及比較了許多居住地點的…

小電商賺大錢 武松殿創辦人李子建：蓋好兩大系統，公司就能順利運作

一家公司能順利運作，核心在「業務系統」及「營運系統」：業務系統就是對外創造營收的系統，包含了產品、行銷、通路、業務、顧客管理等…

簡單自動化的事就交給AI 小電商老闆：一個好的主管要把自己的手綁起來

有個朋友曾經問我：「欸，MOCOO，小公司老闆是不是什麼都要做？」我笑了笑說：「不是的，如果什麼都要會，什麼都要做，那他早晚會累死。」…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。