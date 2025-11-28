懂整合外包與設計個人專屬AI 電商品牌操盤手：一個人也能成為一支軍團

當你已經把每個工作拆解成任務，下一步就是決定，這些任務要由誰來執行？

對小公司來說，最重要的是「系統」與「整合」，不必要自己做的可以外包給合適的人員，或交給AI工具處理。

如果要交給外包人員，在台灣可以利用「小雞上工」、「Treads」這類平台找人，也可以在104人力銀行刊登工作需求。

以我目前的觀察，在小雞跟Treads上面找人的效率很高。現在是全民斜槓、全民接案的時代，只要你能清楚說明任務、寫出流程，多數任務都能順利交付，而且外包費用往往比聘請員工划算很多。

如果任務可由AI工具完成，我建議要建立一套屬於你自己的工具系統。像我會用ChatGPT協助撰寫文案，用n8n讓日常任務流程自動化，Canva和Recraft製作圖文與插畫素材，Notion做專案管理與文件記錄，內容撰寫與簡易財務分析則可以靠Google文件與試算表來完成。

這些工具能處理大量重複、不重要、但又不可或缺的任務，幫你省下時間與腦力，把專注力留給真正有價值的事。

你要學會整合外包與AI，不要怕給別人賺，也不要懷疑別人的能力。

有許多優秀人才會在下班後接案，我甚至曾經外包案子給大型企業的行銷人員、知名廣告公司的設計師，他們往往比正職工作時認真，甚至熬夜也要完成任務。這就是時代的機會：利用別人的碎片時間擴張你的事業版圖。

同時也要密切關注AI的進展，「完美的AI助理」很快就會誕生，到那時候你只要動動嘴、打一段字，就能完成過去必須仰賴專業人才才能完成的任務。

我覺得這個願景已經不遠了，可能兩年內就會到來。只要你懂得整合外包人員，並設計你專屬的AI工具系統，一個人也能成為一支軍團。

（本文出自《小電商賺大錢》作者：李子建)