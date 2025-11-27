禁婚要管到多遠親？高雄夫妻婚姻無效案…婚姻自由與優生學的兩難
近期高雄一對夫妻婚後發現雙方外祖母竟是姊妹，法院判決婚姻無效，引發社會高度關注。此案不僅讓夫妻感情遭受重創，更使子女的身分與繼承權陷入不確定。立法院法制局近期發布一份報告，指出現行禁婚規定過於嚴苛，恐嚴重損害婚姻當事人權益及子女的法律地位，建議縮減親等並調整法律效果。
近親禁婚制度 源自優生學考量
依《民法》規定，直系血親及旁系血親六親等內不得結婚。制度原意在保障優生學與公共衛生，避免近親通婚導致遺傳疾病。然而現代家庭結構疏遠，遠親間互動少，民眾可能在不知情下誤觸禁婚規定，導致婚姻被判無效，子女的法律地位也因此受影響。
爭議焦點：婚姻自由vs遺傳風險
法制局認為應縮小禁婚範圍至四親等，並將違反禁婚的法律效果由「無效」改為「得撤銷」，以保障婚姻自由與子女權益。然而醫界則強烈反對，指出近親通婚下一代先天異常機率約為一般人的兩倍，認為修法「萬萬不可」。政界則態度分歧，有立委提醒修法涉及婚姻與親屬倫理，不宜倉促決定，應先擴大社會共識的討論。
兩岸律師楊軒廷提醒：制度更新應審慎評估
近親禁婚制度牽涉婚姻自由、子女權益與公共衛生，若法律頻繁變動，恐造成社會秩序混亂。台灣若要修法，必須全面考量醫學風險、社會健保負擔與基本倫理共識，以避免法律頻繁變動，衝擊社會秩序與穩定。
本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。
