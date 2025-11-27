《「我是有錢人」迷思788》退休後一定要住家裡嗎？養生村、老人公寓優缺點比一比

十多年前，為了要把年邁的父母，從南部沒電梯頂樓公寓老家，搬到台北市以就近照顧，單身的筆者曾採訪不少專家，並搜尋及比較了許多居住地點的優、缺點。再加上自己的父母，實際入住台北市一間公辦民營的老人公寓（安養中心）裡。所以，過去就有不少朋友，不斷詢問筆者「退休後住哪裡」的問題。由於提問的人實在太多了，個人想專門寫一篇文章，以進行詳細解說。

住家裡還是住養生村好？

簡單來說，退休後的居住地，不過就兩大類選擇。一類是「住家裡」，另一類是「住養生村（宅）或俗稱的老人公寓」。但個人認為，不論退休後選擇哪一類，都必須慎重考慮「現在及未來日常生活照護與就醫便利度」。

為什麼這麼說？因為人的身體狀況，會隨著年齡的增加而下墜。其中的差別，只在於「每人健康走下坡的速度及斜率」不同。簡單來說，人自退休後，也許還處於健康狀態，但接下來就是步入「亞健康」，甚至因為重大疾病而臥床（輕、中、重度失能狀態）。

以目前的老人福利機構為例，至少有以下3種：安養中心（或是老人公寓）是給「生活上能夠完全自理」的老人；養護中心，則是給生活上，需要專人照顧或具有兩管（例如鼻胃管、尿管護理）的老人；至於護理之家，一般是給有「三管或四管」、完全需要專人24小時照顧的老人居住。

筆者之所以特別介紹，以上基本的3種老人福利機構（其實還有第四種—失智照護機構）差異，就是想凸顯一個重點：「退休後住哪裡」的考量，並不是退休的「那個當下」，而應該要把「未來生活更久的時間（平均生存時間）」，全都納入考量。

以上的意思是：由於每一個都會老，身體也會慢慢變差。只是每一位退休族，都無法預先知道，自身健康走下坡的速度及時間。因此在剛開始，住在家裡的退休族，可能還非常健康、可以自行活動及就醫。

此時住在家裡，可能都不會是一大問題。但若突遇重大疾病或事故，退休族很可能就完全無法「繼續住在原地」。特別是也有專家不忘提醒：住在熟悉家中，潛藏的風險可能更高。

這時候，「挪窩（搬家）」恐怕就會變成非常棘手又困難的事。特別是當事人子女遠在天邊（不在身邊），或是單身一人時，外人「只能急就章」的處理，勢將無法提供當事人具長遠思考的最佳照護。

注意居住便利性

若從這個角度思考，筆者建議退休族在考慮居住地時，一定要掌握住「市中心」、「去醫院便利（請讀者注意嘍，這裡不一定是「距離近」，而是「便利性」。個人傾向建議：最好是坐車速平穩的捷運，且40至50分鐘可達的範圍），以及「生活機能佳」等3大關鍵指標（順帶一提，這也是筆者認為，未來少子化危機之下，房地產唯一會上漲的區域）。

對於「生活機能佳」指標，也許有讀者會說：反正現在「吳伯毅」或「傅胖達」都很方便。就算住在郊外，一樣能遍嚐各種中、西口味的三餐及宵夜。但筆者想提醒大多數深覺退休金，還存不是那麼夠的民眾，千萬要把「生活機能便利」標準「牢記在心」。

特別是最近立法院，舉行了「外送平台管理暨從業人員權益保障法」公聽會時，台灣數位平台經濟協會理事郭昕宜就不忘示警，如果各政黨版本強推「強制加保、強制加薪」條款，外送平台營運成本恐暴增兩至三倍，不僅無法真正保障外送員，反而將讓平台、外送員、商家與消費者「四輸」，最終重創整體外送生態。以上的意思也就是說：未來想嚴重倚賴外送平台，而取得相關服務的退休族，總體成本將會大增，並進而大幅減少可能不足的退休金。

至於「就醫便利性」的原因，記得在日本《未來年表》一書中就曾提到：因為少子化、人手不足，郊外的醫療機構將優先被裁撤。如果住在沒有醫療資源的非都市地帶，病人很可能路途遙遠而「撐不到醫院」。

當然，就算近醫院，病人也很可能因為人手不足，而必須「擠在急診室裡」等病房，就像目前國內醫院的「現在進行式」。但讀者不要忘了，所謂的「就醫」，並不只是「送急診」，也可能是平日的「頻繁去醫院看診」。假設住在郊外，每次就醫就會變成一次大規模的長途跋涉，就算病人的心情不受影響，小病恐怕也會變嚴重了。

在此，筆者想順便一提：雖然退休後住的地方，「就醫便利性」是很重要的選擇因素。但是，近哪一家醫院，可能也會與「未來是否會產生高額自費醫療費用」密切相關。

所以，為了讓自己過去努力積攢的退休金，不至於因為自費醫療費用爆增，而造成大幅度地縮水，個人極度建議退休族，一定要慎選未來「前往就醫醫院」的便利性（至於「如何向不必要的自費醫療說No」，請見筆者過去的專欄）。

又例如在日本的《大缺工》一書中也提到，由於少子化、勞動力短缺的影響。未來，也只有大都會區，才有豐富的各種長照、醫療及基本生活必須項目的勞力資源可得。

這也是為什麼，個人極力建議：退休後，千萬要「往都市擠」，而不是去未來「可能連基本生活服務（例如水電管線及道路維修，或是包括指揮交通的人）」都沒有的郊區居住。以上，也是筆者建議「住市中心」的理由之一。

高齡換發駕照有新規

至於「住市中心」的理由之二是，在剛退休、身體健康時，住郊外的退休族，還可以自己開車。但隨著年齡的提高（目前，交通部已經透過《高齡駕駛執照管理制度》規定，70~74歲駕駛必須通過體檢，以及安全教育課程後，才能換發駕照，有效期限至75歲；至於75歲以上駕駛，須每3年換發一次駕照。除了體檢與安全教育課程外，還得通過認知功能測驗。假設3年內有交通違規，還需另外增加實地路考，或是突發狀況，導致自己無法開車時，那還真的會陷入「叫天不應、叫地不靈」的窘境。儘管很多養生村或老人公寓，都附有定時的交通車，但車次終究不多，且可到達的地方也極為有限。

理由之三是，當所住的地方，距離想要參與活動（例如各種展覽或演講…等）的地點太遠時。久而久之，居住者就會「不想外出」。這對於無法自由移動的人（例如失能者）來說，可能不會是一大問題；但假設是身體健康、能夠四處趴趴走，且個性活潑、喜歡積極參加各種社交活動的人來說，久了就會因為心生厭倦而選擇搬離。

以上，也是為什麼原本歐、美，有很多遺世獨立、風光明媚的大型養生村，後來逐漸沒落、沒人去住的主要原因。因為除了就醫不方便外，日常生活裡的方方面面，都會形成一大退休生活上的障礙。

特別是對於有子女的父母來說，假設非常渴望享有子女的天倫之樂，住在這種偏遠地區，恐怕會成為一種奢望。因為剛開始時，子女還可能會覺得新鮮，而常常探訪父母。但礙於地區偏遠，又加上常塞車，再有孝心的子女，日久恐怕都會因而卻步。

至於第二類，不論是私人經營的「養生村（宅）」，或是公辦民營的「老人公寓」或「安養中心」，兩者基本上都只收「生活可以自理」的健康人士。也就是說，只要年齡超過60或65歲的設戶籍者（若兩人同住，只要其中一人符合年齡要求即可；有些的起住年齡，也可以更下降），且有「空房」，都可以隨時「拎包入住」。但兩者最大的差別，有以下幾點：

養護中心或護理之家差別在哪？

差別一、費用的高低：由於老人公寓多半是「公辦民營」，也就是各地方政府有所補助。所以，費用基本上來說並不算太貴。以個人父母所住的台北市公辦民營老人公寓（安養中心）為例，目前10坪房一人住是2.4萬元、2人住3.4萬元；15坪房一人住3.54萬元、2人住3.98萬元（以上包括「住」加上「吃」與基本的水費，電費及網路費則另計）。且更重要的是：由於是公辦民營、相關費用的收取，都受到地方政府的監督。所以，住的費用可以多年「不得調漲」，或「只能小幅調漲」。

但是，如果是一般民間企業所經營的「養生村（宅）」，費用的差異就非常大。例如個人朋友居住的某民間單位，承租新北市公有社宅後經營的養生村（宅），費用也還算是便宜。每月不含餐費及水電的費用，至少是2.7萬元起跳。且至少約每3年，會調漲一次房租。至於其他純私營的養生村，也曾聽過每月5萬元，或7萬元以上的行情，價差非常之大。

差別二、居住空間：一般公辦民營的老人公寓，比較不講究室內設計與規劃。雖然所有避免老人跌倒的基本輔助設施都有。但整體來看，完全不會像一般養生村（宅）的住房，看起來那麼溫馨與「像一個家」。

差別三、吃的問題：一般老人公寓，都有集體供餐的設計。入住者當然可以「不跟著按月搭伙」。但是，只要選擇了「按月搭伙」，一般月費大約是在4500元（近期已漲價，但漲幅不多）左右。

當然，集體供餐有其優點，亦有其缺點。其優點是：居住者不用每天傷腦筋於「吃」的問題，只要飯來張口就好；但其缺點則是：因為必須考慮營養均衡、健康、衛生及老人家牙口不好的問題，再加上費用固定、無法依物價上漲而調整，過熟及軟爛的飯菜，很少能讓人有「讓人覺得可口」的評價。

一般來說，非公辦民營的養生村（宅），原本室內設計，就搭配有「無火」的爐具。所以，住民可以選擇自行開伙、由養生村（宅）提供的「集體供餐」，或是「集體訂餐」。

就個人了解，北部某大型養生村（宅），就是提供「自行開伙」及「集體供餐（多年前比較的月費，差不多也是4500元）」；至於新北某民間承包公用社宅，所經營的養生村（宅），則是提供「自行開伙」及「集體訂餐（每天由住戶訂餐點，再由工作人員一一送至房門口）」的選項。

差別四、長照2.0所提供的服務：這也是兩者最大，也必須特別思考的差異。因為，當入住者未來需要長照，除非直接入住養護中心或護理之家（但目這類長照機構，只要服務好一點，根本就是「一床難求」），否則，只要是選擇「居家照護」，由於公辦民營已經有來自政府的補助，完全無法申請居家照護補助（只能採取「全額自費」方式，但如果所住地點偏遠，就算當事人願意「自費」，也沒有機構能夠提供人員的服務），也無法聘請外籍看護工（因為依照規定，同住者必須是具血親關係家人）。

但是，假設住的是一般民營的養生村（宅），就個人目前的了解，只要符合申請條件，不但能申請並獲得由政府補助（非全自費）的居家照護服務（因為申請居家照護，並不看戶籍所在地），連「聘請外勞並一起同住」都是被允許的。這方面的彈性，對於退休後極有可能步入「需長照」階段的居住者來說，是非常重要的考量點。

回到前面「住家裡」或「不住家裡」的考量，若問筆者的意見，就算自己的房子，是位在市中心區、就醫便利性、生活機能也方便的地方，在以下3種狀況下，也比較推薦選擇「老人公寓」或「養生村（宅）」。

選擇老人公寓或養生村的理由

況狀一、位於二樓以上，且沒有電梯。這問題，對於身體健康的人來說，不但不會是個問題，還可能是「順便運動」。但隨著年齡增加、身體各個器官開始老化，爬樓梯恐怕就是一大負擔。如果還要每日三餐採買，上、下樓就更是一大苦差事。假設因為怕麻煩，而避免爬樓梯，居住者又會陷入「完全不運動」的健康危機，且連未來就醫，都會是一大困擾（必須每次租用爬梯車）。

狀況二、單身，或是小孩不在身邊。這道理很簡單，例如前幾星期，才有媒體報導指出，台中市一位八旬獨居曾姓婦人，因水公司發現近2個月已用水超過6000度，經通報轄區警方、里長、社工到場，才發現曾婦已死亡，遺體部分裸露白骨，判斷已死亡多時。假設這位婦人住在有專人「時時留意動靜」的老人公寓或養身村，勢必不可能發生如此遺憾之事。

住在安養中心、老人公寓或養生村（宅），不僅有一些基本的運動設施，以及不少讓住民生活不無聊的課程或活動，也至少有「收信及包裹」與「每日早晚問安」，以及水電叫修與燈泡換修等最基本的服務。假設居住者需要定時服藥，卻怕忘記，也有專門的服務人員提醒及協助。

就算居住者，臨時有醫療需求或掛急診，也可能會有24小時的護理人員，先進行初步的判斷及處理，最後還可以由專人代為送醫，再call家屬到醫院進行「交接」…當然，服務內容多寡，將與所收住宿費用高低有關。

狀況三、坪數與所住人數不相稱。這理由很簡單，因為當房子坪數過大，而居住者體況變差之際，不但打掃會變成「不可能的任務」，也可能讓房子過多的空間「儲存太多不必要的物品」。

當然，如果退休族錢夠多，也可以請人打掃。但不要忘了，清潔、打掃之事，可以請人代勞；至於整理及清除物品，通常都只能「靠退休族自己處理」。更何況在少子化趨勢之下，未來家事人員恐怕都難順利請到。

再從3大關鍵挑選指標來看，個人比較推薦「位在市中心、捷運沿線不遠」，且「坪數不要太大」的老人公寓或養生村（宅），才是值得廣大退休族選擇的標的。

宜選捷運沿線、小坪數

首先，因為坪數小，不但容易打掃，也不容易囤積物品，更能在自己生前，就把不必要的物品提早處理掉，避免造成子女或他人，日後處理上的麻煩。

其次，生活上可以獲得基本的服務，能夠省卻一些獨居上的麻煩與不便，並且避免掉老人獨居的一些可能風險。特別是這類機構，普遍會提供一些免費的課程、活動及運動設施，也方便時間超多的退休族「打發時間」。

再者，在交通方便上，居住者在退休族還健康時，可以自行坐大眾交通工具「趴趴走」，像是：參加自己喜愛的，由外部單位所舉辦活動、課程、旅遊，甚至是四處吃喝及就醫；當身體亞健康時，也能就近就醫，不會變成「每看一次病，都像長征一樣的勞民傷財」。

事實上，住市中心、交通方便處的好處，也不只限於就醫方便。因為隨著退休族身體便差、需要長照服務（例如居家照顧）時，假設住在郊區，依個人自身曾經面對，以及所聽到的案例，只要住的位置偏遠一些，就算想要自費獲得「居家照護」（目前的行情，雖然每小時是300、500元；但假設地點偏遠，除了得按半天1500~4000元，或一天2500~5000元計算外，還會額外再收交通費，且只提供「包月」，也就是照護員不做零星天數的服務。由此來看，以上的高額花費，恐怕會讓許多退休族，面臨財務吃緊的問題），未來更可能連「提供居家照護服務的人都沒有」（理由是位置太遠，居服員都不願意花時間，浪費在往來交通上）。

筆者認為，「未來將享受不到任何長照服務」這點，絕對不是危言聳聽，而是所有退休族必須慎重思考之處。因此，或許郊外的養生村，具有風光明媚、價格不高的優勢。但是，同樣會面臨未來區內照顧，以及維護人力嚴重不足的問題。

另外還想提醒的是：假設是夫妻二人，想要一同入住，請務必考慮同時具有「安養中心」、「養護中心」及「護理之家」的老人福利機構。道理很簡單，夫妻二人身體狀況可能並不同步。假設其中一人是健康的，另外一人必須要住到另一個地方（例如養護中心或護理之家）時，健康與失能者兩人若要見上一面，恐怕得每天上演長途拔涉的「鵲橋相會」戲碼。

看到這裡，也許還有人會問：退休後，除了「住家裡」跟「養生村（宅）」的二擇一選項外，還有沒有第三種選擇？個人認為是有的，那就是：自己找幾位朋友，租位於市區、房東租不出去的的破舊房子，並進行改裝。

筆者可以大膽預測，由於老年經濟及網路購物盛行，未來市區店面出租率將越來越低，將有極大的機率「空租」。最終，可能只適合做為長照及醫療（例如復健）機構之用。

花錢買養生退休宅 會有3大問題

最後，筆者想再三強調的是：不論選擇哪一個養生村或退休宅。千萬、千萬、千萬（因為很重要，所以要強調三次）不要用買的，最好是用租的。因為就算在入住前，退休族經過深思熟慮。但實際住進去一段時間候，才會知道自己是否「真正適合長住」（例如可能跟其他住民不合）？而當自己花錢買養生宅後，將會有以下3大不可避免的問題：

問題一、購屋款會吃掉一部分已經準備好的退休金，有可能讓退休金，面臨「不足」的窘境。

問題二、讓自己喪失「隨時退出」的自由。目前，不論是養生村或老人公寓，已經沒有之前那種「必須繳上百萬元保證金」的規定，取而代之的，幾乎都是「2個月租金的保證金」。退休族實在沒有必要，花一大筆錢購入養生宅，讓自己面臨「無法隨時退出」的窘境。

問題三、未來的接手者及出租率，都會影響不動產實際報酬率。且若居住者，沒有想要在養生村或退休宅「終老」，未來賣出時，有沒有人肯接收？也會是一大問題。

且就算該住宅有「包租代管」服務，租金高低既會影響是否滿租的結果，也更關係到這筆不動產投資的「年化報酬率」，對於精打細算的退休族來說，真的不可不慎！

當然，有的人會選擇「以大換小」，或是「由遠（郊區）換近（市中心）」的換屋方式。但筆者還是會「多嘴」提醒：就算新購屋標的的大小適合打掃及整理，且完全符合「生活便利、交通與就醫便利」3大條件，也仍傾向建議「入住養生機構」。

理由之一是：住養生機構，可有專人可以照顧及服務；理由之二是：就算未來想把不動產留給子女，其實也會有不少，比留其他財產更多的問題及困擾（詳見個人所寫的《誰是接班人：財富傳承的管理與規劃》一書）。