扒扒飯、潔窩創辦人po小公司必學外包規劃表 ChatGPT、AI賺錢秘技來了

商周出版
示意圖／ingimage

看完前面的內容，你可能會想：「道理我懂了，但是具體要怎麼做？」別擔心，我已經幫你設計好一份外包規劃表，讓你可以按部就班地建立自己的外包軍團。

這張表格的核心概念很簡單，先把你現在所有的工作任務化，再決定哪些一定要親手處理，哪些可以外包或由AI執行。

依照下面範例，寫下你的「外包規劃表」

填完這張表格，你就離「一人軍團」更近一步了。記住，這不是要你偷懶，而是要你聰明工作。把不重要的事情外包出去，你才有時間專注在能創造價值的核心業務上。

一開始你也許會覺得外包麻煩，要教、要溝通、品質要把關，常常比自己做還累。但是當你的外包系統一旦成形，你會發現一個人也能像一支軍隊一樣運作。

最重要的是，不要想著一次把所有事情都外包出去，從最簡單、最重複的任務開始，一步一步建立你的外包軍團。今天就挑一個任務試試看，你會發現，這比你想像的還要容易！

📌 章節總結

• 小公司老闆最大的陷阱就是什麼都自己來，結果陷入永遠做不完的工作地獄。

• 建立「業務系統」和「營運系統」，把所有工作任務化、流程化。

• 任務化必須符合三個條件：可以明確描述、可以交付他人、可以被量化及追蹤。

• 核心原則是「做最重要的事情，不重要的全部外包」，把時間留給真正能創造價值的核心業務。

✅ 本章任務回顧

• 把所有工作寫在白板上，分成「業務」和「營運」兩個系統。

• 完成外包規劃表，決定哪些任務自己做、哪些要外包。

• 挑一個最簡單的任務開始外包，體驗一下別人幫忙做事的感覺。

（本文出自《小電商賺大錢》作者：李子建)

懂整合外包與設計個人專屬AI 電商品牌操盤手：一個人也能成為一支軍團

當你已經把每個工作拆解成任務，下一步就是決定，這些任務要由誰來執行？…

禁婚要管到多遠親？高雄夫妻婚姻無效案…婚姻自由與優生學的兩難

近期高雄一對夫妻婚後發現雙方外祖母竟是姊妹，法院判決婚姻無效，引發社會高度關注。此案不僅讓夫妻感情遭受重創，更使子女的身分與繼承權陷入不確定。立法院法制局近期發布一份報告，指出現行禁婚規定過於嚴苛，恐

《「我是有錢人」迷思788》退休後一定要住家裡嗎？養生村、老人公寓優缺點比一比

十多年前，為了要把年邁的父母，從南部沒電梯頂樓公寓老家，搬到台北市以就近照顧，單身的筆者曾採訪不少專家，並搜尋及比較了許多居住地點的…

小電商賺大錢 武松殿創辦人李子建：蓋好兩大系統，公司就能順利運作

一家公司能順利運作，核心在「業務系統」及「營運系統」：業務系統就是對外創造營收的系統，包含了產品、行銷、通路、業務、顧客管理等…

簡單自動化的事就交給AI 小電商老闆：一個好的主管要把自己的手綁起來

有個朋友曾經問我：「欸，MOCOO，小公司老闆是不是什麼都要做？」我笑了笑說：「不是的，如果什麼都要會，什麼都要做，那他早晚會累死。」…

