扒扒飯、潔窩創辦人po小公司必學外包規劃表 ChatGPT、AI賺錢秘技來了

看完前面的內容，你可能會想：「道理我懂了，但是具體要怎麼做？」別擔心，我已經幫你設計好一份外包規劃表，讓你可以按部就班地建立自己的外包軍團。

這張表格的核心概念很簡單，先把你現在所有的工作任務化，再決定哪些一定要親手處理，哪些可以外包或由AI執行。

依照下面範例，寫下你的「外包規劃表」

填完這張表格，你就離「一人軍團」更近一步了。記住，這不是要你偷懶，而是要你聰明工作。把不重要的事情外包出去，你才有時間專注在能創造價值的核心業務上。

一開始你也許會覺得外包麻煩，要教、要溝通、品質要把關，常常比自己做還累。但是當你的外包系統一旦成形，你會發現一個人也能像一支軍隊一樣運作。

最重要的是，不要想著一次把所有事情都外包出去，從最簡單、最重複的任務開始，一步一步建立你的外包軍團。今天就挑一個任務試試看，你會發現，這比你想像的還要容易！

📌 章節總結

• 小公司老闆最大的陷阱就是什麼都自己來，結果陷入永遠做不完的工作地獄。 • 建立「業務系統」和「營運系統」，把所有工作任務化、流程化。 • 任務化必須符合三個條件：可以明確描述、可以交付他人、可以被量化及追蹤。 • 核心原則是「做最重要的事情，不重要的全部外包」，把時間留給真正能創造價值的核心業務。

✅ 本章任務回顧

• 把所有工作寫在白板上，分成「業務」和「營運」兩個系統。 • 完成外包規劃表，決定哪些任務自己做、哪些要外包。 • 挑一個最簡單的任務開始外包，體驗一下別人幫忙做事的感覺。

（本文出自《小電商賺大錢》作者：李子建)