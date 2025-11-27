小電商賺大錢 武松殿創辦人李子建：蓋好兩大系統，公司就能順利運作

蓋好兩大系統，公司就能順利運作

一家公司能順利運作，核心在「業務系統」及「營運系統」：業務系統就是對外創造營收的系統，包含了產品、行銷、通路、業務、顧客管理等。營運系統是對內提供後勤支援的運作系統，涵蓋了會計財務、生產採購、倉儲物流、人員外包、系統管理、數據分析、法務等。

我們要蓋的系統，就是把這些職能拆解成具體的任務，並且進一步寫成流程，讓業務與營運都能順暢地各司其職。

白板是最好的流程工具

推出白板，把所有流程畫出來

要把所有工作任務化，第一步就是把公司所有要執行的流程畫出來。我試過各種流程工具，最終發現最好用的還是傳統的大白板。它能讓你一眼看清楚所有流程之間的關係，也能讓思考流程更有視覺畫面。

做法很簡單，先在白板中央用大字寫：「公司系統」，然後左右分成兩大區塊，一邊是「業務系統」，一邊是「營運系統」。

左邊是幫你賺錢的業務系統

這一側全部是對外創造營收的工作。我們在框裡往下畫出幾個分支：

• 產品：產品開發、包裝設計、定價策略、賣點提煉 • 行銷：廣告投放、社群經營、內容製作、活動企劃 • 通路：在哪裡賣？官網、蝦皮、百貨快閃、經銷商 • 客服＆業務：處理顧客問題、成交對話、收單流程 • 品牌：視覺風格、品牌定位、品牌聲音、口碑與信任 • 回購系統：LINE、Email、簡訊推播，再行銷設計、老客活動

右邊是穩定後勤的營運系統

這一側則是能支撐公司日常運作的核心：

• 財務會計：發票開立、進銷存記帳、稅務申報 • 生產採購：原物料叫貨、委外製作、品質控管 • 倉儲物流：備貨、包貨、出貨、退貨處理、庫存管理 • 人力外包：助理、外包寫手、接案設計、臨時工協力 • 軟體系統：官網維護、後台訂單系統、自動化流程、文件專案管理、AI機器人 • 數據分析：業績報表、廣告數據、客群分析

你可以把業務系統想像成公司的引擎與機翼，而營運系統則是後勤維修、供油、導航、自動駕駛的整套架構，兩者缺一不可。

當我們把兩大系統中所有的工作都列出來後，下一步就是要把「工作任務化」。

工作任務化

什麼叫任務化？你不能只說「我要做行銷」或「我要顧好客服」，這種說法太模糊。模糊的工作沒辦法交接、沒辦法追蹤，也沒辦法評估成果。你必須要把每一項工作拆解成具體可以執行的任務項目，而且最好要具備這三個條件：

• 可以明確描述要做什麼（具體內容） • 可以交付給他人（可外包） • 可以用數字追蹤（可量化）

下面我們就來實際舉例，讓白板變成一份你能動手操作的公司地圖。

任務拆解範例

以「行銷工作的社群經營」為例的任務拆解：

• 每週擬定3篇貼文主題 • 每週安排1個討論話題 • 每月舉辦1個社群活動 • 定期檢查互動數據、回覆留言與私訊

以「倉儲物流的訂單出貨」為例的任務拆解：

• 列印出貨單與物流標籤 • 打包、貼標、交給寄件櫃台 • 記錄已出貨清單與庫存變動 • 每週清點現貨庫存，與預計銷量對比

以「財務會計的會計記帳」為例的任務拆解：

• 彙整每月收入與支出憑證 • 使用記帳工具或Excel登錄 • 與會計事務所對接報稅項目與憑證 • 每月5號前完成財務報表初稿

只要你這樣一項一項拆下去，幾乎每一件事都能變成可以執行、追蹤、優化、甚至交出去的「任務」，這就是我所說的工作任務化管理。

當你把所有的事情都拆開後，最後要決定什麼是核心任務要自己做，不可外包。小公司要專注做對的事情，其餘全部外包出去，才能讓老闆從工作瑣事中解脫。

這個時代要善用AI的力量

（本文出自《小電商賺大錢》作者：李子建)