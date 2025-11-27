簡單自動化的事就交給AI 小電商老闆：一個好的主管要把自己的手綁起來

所有事情都自己做？快組成外包與AI軍隊！

有個朋友曾經問我：「欸，MOCOO，小公司老闆是不是什麼都要做？」

我笑了笑說：「不是的，如果什麼都要會，什麼都要做，那他早晚會累死。」

「這樣的話小公司老闆要做些什麼呢？」他接著問，我想了一下回答他：「老闆真正的工作是思考公司的目標，整合所有資源，讓合適的人幫他做完該做的事。」

他好奇地問我：「那應該要怎麼樣才能達成這樣的目標呢？」

我回答：「老闆要做的是設計系統、蓋架構，把他會跟不會的事情整合起來，讓整間公司自己運轉。重複性高的工作就外包出去，簡單可以自動化的事情，就交給AI幫你做。」

最後他問：「那這樣的話，老闆最重要的工作是什麼呢？」

我看著他補充了一句：「當老闆最重要的是整合團隊，打造一個可以穩定運行的系統，當系統出現錯誤，他就要趕快修正，讓系統可以正常運作。」

老闆一定要組成團隊完成任務

小電商的老闆不能什麼都自己來

我們開公司的目的，不是要把自己搞得沒日沒夜的。如果努力就能賺大錢，那最富有的應該就是那些最拚命的人。但事實是，如果小公司的老闆什麼事都自己來，最後只會把自己累死。

當你什麼都自己來，就會陷入永遠做不完的工作地獄，每天忙著處理雜事、解決處理突發狀況，根本沒有時間思考，也沒有空間讓公司成長。

所以從創業一開始就要有「蓋系統」的想法，不是每件事都要自己動手，而是去思考：這件事能不能變成流程？能不能交給別人執行？你的工作不是執行，而是讓事情不用你也能運作。

我們必須要把重複的事、瑣碎的事、標準化的事，想辦法委託給別人做。可以外包給自由工作者，或是請兼職助理，甚至現在還能用AI工具處理重複性的任務。

我常常跟主管說：「一個好的主管要把自己的手綁起來，用嘴巴做事情，用規劃和計畫，讓你的團隊替你完成事情。」

當然，創業初期什麼都得自己下場做。你得親自回訊息、跑流程、寫文案、投廣告、寫表單，把商業模式調整到順暢。當一切流程穩了，你就要開始記錄每天的工作，把它們拆成步驟，寫成SOP，讓別人能接手。

接下來，你就可以開始判斷，哪些任務是重要且必須你親自處理的？哪些是不重要可以委外的？像圖文設計、數據彙整、客服回覆、財務會計、生產代工，這些都可以外包或交給AI。小公司最重要的原則就是：「只做最重要的事情，不重要的全部外包！」

我們要打造一個能讓你輕鬆的系統，而不是一個需要燃燒自己才能撐住的公司。如果你沒有這種系統思維，業績越高你只會越累，最後不是事業成長，而是老闆先掛掉。

（本文出自《小電商賺大錢》作者：李子建)