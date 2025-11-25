退休前建議賣掉「5物品」！專家曝實例：換一整年旅遊經費

隨著退休年齡腳步逼近，許多人開始思考如何有效管理自己的財務與資產，除了日常開支，手上那些高價物品也可能隱藏著可利用的資金。美國理財網站《GOBankingRates》指出，以下有5種昂貴物品，建議退休前應該賣掉，讓你的退休生活可以額外得到一筆可觀的資金。

家中的第二台車

理財專家表示，他會建議客戶先從車輛盤點著手。許多人家中停著第二台車、休旅車或夢幻名車，但每年保險、保養與維修成本驚人。專家指出，退休後通勤減少、生活步調放緩，許多車輛長期停放反而造成浪費。他曾見過民眾賣掉多餘的車後，不僅省下持有成本，還能換得一整年的旅遊經費或居家改善預算，「這不是縮減享受，而是將資源重新投入真正能帶來快樂的事物。」

維護成本高的度假屋

不少民眾偏好擁有第二個落腳處，但專家提醒，度假屋背後還有房產稅、管委會費以及維護成本，長期下來負擔不輕。「許多退休族後來發現，有需求時再租屋反而更划算，又減少壓力。」若選擇出售，還可一次釋出大筆資金，強化退休基金或建立應急緩衝。

易堆塵的收藏品

對許多愛好者來說，藝術品、運動紀念品或復古樂器曾經充滿意義，但隨著生活型態改變，這些收藏往往被封箱、閒置角落。專家指出，若收藏品已不再為生活帶來價值，適度出售能將其轉化為更實用的資源，「出售不會抹去回憶，只是讓價值以另一種方式延續。」

以前買的健身器材

家中常見的健身器材、專業級廚房設備等，許多當初是抱持良好期待購入，如今卻成了大型雜物。專家表示，這些物品若長期佔空間或需要額外維護，等於在默默增加支出，「出售不但能騰出空間，也能為你真正享受的事物增加預算。」

老舊科技產品

專家也提醒，電子設備與過去的影音媒體更新速度快，許多人家中堆滿舊手機、相機、遊戲機與光碟。「適時賣掉或捐出，不僅清爽生活環境，也能帶來小額收入，替人生下一階段做準備。」

最後專家強調，退休前出售物品並不是與珍藏告別，而是替自己創造更清晰、更無壓力的生活。「退休規劃不只是金錢，而是排除干擾，讓心力與資源都能集中在真正重要的事情上。」透過釋放不再符合需求的高價物品，退休族實際上是在為未來換得更多彈性與安心。