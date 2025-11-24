能源與地緣政治 解析資源爭奪與區域競爭如何牽動全球權力新賽局

快訊

商周出版
2022年，連結德國和俄羅斯、經波羅的海海底的北溪一號和北溪二號天然氣管線遭炸藥破壞，震驚全歐。（美聯社）
2022年，連結德國和俄羅斯、經波羅的海海底的北溪一號和北溪二號天然氣管線遭炸藥破壞，震驚全歐。（美聯社）

北溪二號天然氣管線：全球地緣政治的縮影

近年來，北溪二號天然氣管線計畫成為歐洲內部討論、歐盟與美國之間關係緊張的核心議題，也在德國—尤其是綠黨等環保政黨之中引起強烈反彈。北溪二號是一條長約1,300 公里的天然氣管線，於2021年秋天完工，年輸送能力達550億立方公尺，約占歐洲天然氣總需求的15％。

此管線連接俄國與德國，橫越波羅的海，預估造價為100億歐元。其前身北溪一號於1997年開始建造，2012年正式啟用，從俄國維堡（Vyborg）連接德國格來斯瓦德（Greifswald）；北溪二號則於2017年啟動，從俄國烏斯季盧加（Ust-Luga）通往同一終點，原本預期可使天然氣輸送量翻倍。但由於政治爭議，德國最終於2022年2月布中止這項計畫。

圖為之前北溪管線中的北溪二號遭破壞而外洩大量天然氣。（路透）
圖為之前北溪管線中的北溪二號遭破壞而外洩大量天然氣。（路透）

遭到制裁

自1980年代初期，雷根政府針對歐洲企業參與歐俄天然氣管線計畫第一次實施制裁以來，由俄國供給的天然氣便一直是美歐間爭議的焦點。2020年，歐盟有高達85％的天然氣來自進口，俄國為主要供應國，四十年來持續供給歐盟與日俱增的能源需求。

本文出自《一看就懂！能源與地緣政治》
美國政府對北溪二號的制裁不僅延宕工程進度，也造成歐盟內部意見分歧。川普政府自2017年起即公開反對此計畫，認為北溪二號將加重歐洲、尤其是德國對俄羅斯的依賴（德國從俄國進口的天然氣約占55％），同時，自2014年克里米亞戰爭以來對俄實施的制裁效果也將大打折扣。

除了政治考量，美方也對北溪二號在經濟上的影響相當關切。由於美國液化天然氣價格高於俄氣，若北溪二號啟用，將不利美國向歐洲出口天然氣。

胎死腹中的計畫

儘管歐洲多國一致譴責美國行使域外制裁，北溪二號計畫本身卻也在歐洲內部引起分裂。波蘭與烏克蘭兩國率先反對此案，因為兩國境內已經有其他俄國天然氣管線通過。

對俄國而言，北溪二號確實可以省去支付其他管線的過境費，但對於借道的國家而言，則將面臨可觀的收入損失。2021 年5 月，美國宣布解除對管線的制裁，但附帶條件是，德國需承諾促使俄羅斯在2024年後持續經由烏克蘭供氣。

另一項歐洲內部分歧，來自德國未來在歐洲天然氣市場中扮演的角色。透過北溪二號，德國可望每年接收約1,100 億立方公尺的天然氣——相當於歐洲目前總需求的30％，這雖將使德國成為歐洲在未來幾年內的天然氣中樞，但也將打擊其他國家的地位，例如波蘭。

南歐等國（保加利亞、希臘與塞爾維亞）也難以理解制裁決策，這些國家原本預期迎來另一條從俄羅斯經黑海輸送天然氣的管線，但此計畫也已喊停。北溪二號的進展與停擺，凸顯了歐洲國家在能源政策合作上的困難。

在莫斯科承認烏克蘭親俄分離地區獨立的幾天後，德國宣布中止北溪二號的認證審核。隨著俄烏戰爭爆發，歐盟也展現政治意願，計畫在2030年前徹底停止進口俄國天然氣，因此這條管線預計將永遠停擺。對俄國來說，失去北溪二號，等於失去未來幾年的歐洲市場份額保證，出口戰略將不得不轉向亞洲——尤其是中國，並加速新的基礎設施的建設。

焦點

作為歐洲首屈一指的經濟與工業強國，德國在歐洲能源議題—特別是北溪管線中扮演著關鍵角色。早在2000年代初期，德國便開啟能源轉型，目標是大幅提升可再生能源在電力結構中的占比。

這項政策也伴隨著德國宣布2022年停用核能發電廠、2038年前淘汰煤炭。到了2020 年，可再生能源已占德國電力生產的 40％以上，而新執政的聯盟黨目標是在2030 年達至80％。

燃煤發電自2014 年開始，每年減少4％。整體而言，德國的電力組合正逐步去碳化。不過，德國的天然氣消耗仍維持高點，跟俄國之間的關係也牽動著地緣戰略格局。德國同時達成2045 年前富有野心的環保目標（達成碳中和），以及面臨夾在俄國與烏克蘭之間的利益取捨，後者更是超出能源系統範疇之外的挑戰。

要點

北溪二號是一個飽受爭議的地緣政治議題，同時牽涉到歐洲內部以及跨大西洋的糾紛。2021年7月，德國與美國談定協議，北溪二號建設完工準備啟用。但隨後俄國承認烏克蘭親俄分離地區獨立，幾天後俄烏戰爭爆發，德國也因此宣布中斷對計畫的認證審核，等同於管線將永遠停擺。

（本文出自《一看就懂！能源與地緣政治》作者：伊曼紐爾‧哈許 譯者：姜盈謙)

