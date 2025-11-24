快訊

「 車況履歷上鏈」 CarTrust打造買賣雙方都安心的透明化二手車平台

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

案例名稱：「CarTrust」──打造買賣雙方都安心的透明化二手車平台

顧客旅程洞察：二手車交易不是價格問題，是信任與風險感知問題

透過顧客旅程分析模型，針對二手車買家與賣家雙方行為洞察如下：

洞察重點：二手車交易市場本質並非價格導向，而是「資料透明度、信任保證、流程簡化」導向的風口機會，信任才是最大的交易成本。

商業模式創新設計：打造信任即價值的交易平台

運用商業模式九宮格工具，設計出以「信任加值」為核心的CarTrust平台模式：

設計思考流程實踐：設計「買得安心、賣得信任」的雙向體驗

本文出自《掌握趨勢的風口思維》
本文出自《掌握趨勢的風口思維》

1. 同理

• 訪談40位買車族與20位賣家，發現：

◦ 買家：「我願意多花一點，只要保證這車真的沒問題。」

◦ 賣家：「要透明沒問題，但平台要保障我不會被冤枉。」

2. 定義問題

• 問題關鍵：買賣雙方缺乏共同可驗證的車況信任基礎

3. 發想

• 發想三大關鍵機制：

(1) 第三方車況「AI+ 人檢」雙重認證（含報告影像 + 推薦

維修建議）

(2)「 車況履歷上鏈」技術（不可竄改，含里程、保養紀錄等）

(3) 買賣雙方皆可累積信任分數（如Uber 司機評價）

4. 原型

• 設計介面可顯示「車況健康分數」、「透明履歷報告 PDF」、「過去成交紀錄」

• 賣家可選擇是否開通「保證方案」與「智能延長保固」

5. 測試

• 於桃園與台中車商聯盟試點合作，3週內達成97筆成功交易，買家滿意度平均達 4.7/5

• 特別好評：「保固 + 履歷報告讓人安心」、「平台比傳統車商誠實」

敏捷式執行：從資料標準化到用戶教育迭代

風口評估分析表

品牌文化設計：讓信任成為買車的標配，而非奢侈品

品牌定位語言：

• 「 信任，不只是附加價值，是我們的基本配置」

• 「 讓每一輛車，都有清楚的前世今生」

傳播策略：

• 攜手Youtuber「車評家阿輝」推出「買車不靠運氣」系列影片

• 與社群 KOL 共創「買車吐血經驗大解密」線上投票活動

• IG Reels 短影片：「如果車會說話，它會告訴您這些事」

結語：中古車市場風口的關鍵，不在於車源，而在於建立新的「信任基礎設施」

這個案例示範了如何從需求洞察出發，搭配設計思考、商業模式設計與敏捷開發，用信任技術改變整個交易行為與產業文化，抓住二手車風口中的升級商機。

（本文出自《掌握趨勢的風口思維》作者：江勇慶)

