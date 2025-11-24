「 車況履歷上鏈」 CarTrust打造買賣雙方都安心的透明化二手車平台
案例名稱：「CarTrust」──打造買賣雙方都安心的透明化二手車平台
顧客旅程洞察：二手車交易不是價格問題，是信任與風險感知問題
透過顧客旅程分析模型，針對二手車買家與賣家雙方行為洞察如下：
洞察重點：二手車交易市場本質並非價格導向，而是「資料透明度、信任保證、流程簡化」導向的風口機會，信任才是最大的交易成本。
商業模式創新設計：打造信任即價值的交易平台
運用商業模式九宮格工具，設計出以「信任加值」為核心的CarTrust平台模式：
設計思考流程實踐：設計「買得安心、賣得信任」的雙向體驗
1. 同理
• 訪談40位買車族與20位賣家，發現：
◦ 買家：「我願意多花一點，只要保證這車真的沒問題。」
◦ 賣家：「要透明沒問題，但平台要保障我不會被冤枉。」
2. 定義問題
• 問題關鍵：買賣雙方缺乏共同可驗證的車況信任基礎
3. 發想
• 發想三大關鍵機制：
(1) 第三方車況「AI+ 人檢」雙重認證（含報告影像 + 推薦
維修建議）
(2)「 車況履歷上鏈」技術（不可竄改，含里程、保養紀錄等）
(3) 買賣雙方皆可累積信任分數（如Uber 司機評價）
4. 原型
• 設計介面可顯示「車況健康分數」、「透明履歷報告 PDF」、「過去成交紀錄」
• 賣家可選擇是否開通「保證方案」與「智能延長保固」
5. 測試
• 於桃園與台中車商聯盟試點合作，3週內達成97筆成功交易，買家滿意度平均達 4.7/5
• 特別好評：「保固 + 履歷報告讓人安心」、「平台比傳統車商誠實」
敏捷式執行：從資料標準化到用戶教育迭代
風口評估分析表
品牌文化設計：讓信任成為買車的標配，而非奢侈品
品牌定位語言：
• 「 信任，不只是附加價值，是我們的基本配置」
• 「 讓每一輛車，都有清楚的前世今生」
傳播策略：
• 攜手Youtuber「車評家阿輝」推出「買車不靠運氣」系列影片
• 與社群 KOL 共創「買車吐血經驗大解密」線上投票活動
• IG Reels 短影片：「如果車會說話，它會告訴您這些事」
結語：中古車市場風口的關鍵，不在於車源，而在於建立新的「信任基礎設施」
這個案例示範了如何從需求洞察出發，搭配設計思考、商業模式設計與敏捷開發，用信任技術改變整個交易行為與產業文化，抓住二手車風口中的升級商機。
（本文出自《掌握趨勢的風口思維》作者：江勇慶)
