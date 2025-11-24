「8200部隊」軍事科技民用轉化 900萬人口小國孕育出逾7千家新創公司
沙漠中的矽谷：以色列創新奇蹟的起點
以色列，這個僅有900萬人口、地處中東戰略要衝的小國，卻被譽為「創新之國」（Startup Nation）。從農業科技、資安防禦、軍事科技，到AI、醫療、生技與氣候科技等領域，以色列孕育出超過7,000家新創公司，並擁有全球最多的納斯達克上市企業之一（僅次於美國與中國）。
這樣的創新奇蹟並非偶然，而是來自於地緣壓力+政策設計+軍事科技+移民文化交織而成的深層創新邏輯。
軍民融合的創新飛輪：國防科技如何轉化為民間應用
以色列的創新關鍵之一在於「軍事科技的民用轉化」，透過一套成熟且高度效率化的軍轉民創新模型，將國防需求所衍生的技術轉化為可商業化的創新產品與企業。
1.菁英科技部隊：8200部隊的創新搖籃
8200部隊是以色列軍方負責情報與網路防禦的單位，類似美國的NSA，但同時也是新創創業家的搖籃：
• 招募頂尖理工人才接受密集技術訓練
• 實務中接觸真實世界數據分析、資安攻防與系統整合問題
• 退役後轉入民間企業，帶動資安、新媒體、金融科技創業熱潮
許多知名創業者（如Check Point、Wix、Waze創辦人）都出身於8200部隊。
2. 先為生存而創新，再為市場而優化
軍事應用通常對技術有極高的穩定性與效率要求，研發初期已經具備嚴格測試與實證場景。這讓退役軍工技術在進入民用市場時，有更高成熟度與可信度。例如：
• 雷達與感測技術 → 無人機、農業感測、車用自駕雷達
• 通訊加密技術 → 資訊安全、電子商務認證
• 即時演算法 → 金融交易系統、醫療監測裝置
這樣的轉換機制，使軍用技術得以快速進入消費端或企業應用場景。
以色列創新生態系的關鍵結構
1. 公私協力：創業與國家政策共舞
政府並不扮演直接主導的角色，而是提供資金、法律與基礎設施的支持，建立「創業者主體、政府作為背後推力」的協作結構。
2. 天使創投密度高、退出機制靈活
• 以色列每1,000人中創業家數量世界第一
• 每年平均新創企業約1,500家，年退出數約400家，多以併購為主
• Google、Intel、Apple、Amazon皆在以色列設有收購與創新據點
這種快速進退的資本市場文化，使新創能專注於技術，而非短期營收。
核心產業典範分析：從國防轉向全球商業舞台
1. 資安與加密科技
• Check Point：全球防火牆與資安軟體龍頭
• CyberArk：專注於企業身份控管與資安防護
• NSO Group：提供高度技術的情報監控工具
這些企業以軍事資安技術為核心，並快速拓展至銀行、電信、政府與企業端。
2. 無人機與感測技術
• Elbit Systems：原為軍用無人機製造商，現進軍農業與氣象監控
• Flytrex：開發民用無人機送貨系統，已在美國試營運
• Arbe Robotics：軍規雷達轉化為車用毫米波雷達，供應自駕車系統
3. 醫療與生技科技
• MobileODT：原為婦科癌症偵測軍用裝備，轉型為婦科診斷儀器
• Zebra Medical：使用AI判讀X光與MRI影像，提升早期診斷效率
• OrCam：為視障者開發穿戴式AI視覺輔助裝置
這些產品大多基於軍醫與醫療急救需求開發，進而轉為民用市場。
以色列創新的獨特風格：小國大創的三大思維特徵
1. Constraint-Driven Innovation：資源限制反而促進創新
沙漠地區、外部敵對環境、缺乏能源與水資源，逼使以色列思考高效解法，這種受限條件下的創新邏輯反而更具延展性與應用性：
• 農業科技（滴灌技術）
• 水資源再生與海水淡化（IDE Technologies）
• 電力與微型能源轉換系統
2. Bottom-Up 文化：去中心、快試錯、快重來
• 決策權多下放給團隊與技術創業者
• 鼓勵快速原型與測試
• 對錯誤與失敗的容忍度高，被視為經驗資產
這種文化與軍中單位的即時反應機制互為呼應，強化了戰術與創業的連結力。
3. 全球化導向內建於創業初期
由於國內市場規模小，幾乎所有新創一開始就以「出口導向」、「全球產品設計」為前提。
• 多數產品以英文為主，工程師有國際開發經驗
• 商業模式一開始即思考矽谷或歐洲投資人的需求
• 海外營運與跨境法遵架構內建於成長藍圖中
以色列創新體系的挑戰與應對策略
這些挑戰反而倒逼以色列創業者更加地重視策略規劃與價值導向。
亞洲與台灣的可借鏡處：制度、教育與文化的對話
1.制度借鏡：鼓勵軍工技術的轉移與實驗場域的開放政府應：
• 鼓勵國防、航太、通訊等部門開放非機密技術
• 建立「國防技術轉民用」的中介平台與專利轉移制度
• 提供實驗場域、資料與政策配套（如AI判讀醫療資料）
2. 教育借鏡：提升跨學科能力與問題導向學習
• 以色列強調工程與設計的結合、實作與反覆測試
• 大學教育高度自由，鼓勵學生創業與技術應用
• 鼓勵「科技役」與「國防研發訓練」作為人才培育模式之一
3. 文化借鏡：正視失敗、信任年輕人
• 以色列社會鼓勵年輕人挑戰體制、試驗失敗、快速重來
• 亞洲文化若能融合紀律與冒險精神，將更具韌性與創新張力
（本文出自《掌握趨勢的風口思維》作者：江勇慶)
