波動創造機會 定期定額科技機不可失

輝達公布第三季財報，亮麗表現一掃先前市場陰霾，然而市場的不可預期及股價攀高後，一時的風吹草動都可能成為調節的出口，頻繁的震盪也造成投資人布局科技股的壓力。富蘭克林證券投顧表示，AI開路為科技產業帶來不同以往的發展前景，中長期行情可期，短線的修正反而可能是進場時機，難以用平常心對待市場反覆的的投資人，不妨透過科技股票型基金，由專業經理人精選潛力標的，再結合定期定額策略，分散進場時點以平攤風險，好整以暇參與科技產業商機。

AI應用擴散趨勢成形 精選標的掌握契機

近期多家科技巨頭彼此展開合作，顯示AI採用可望持續擴散到多重領域，此一趨勢也將為AI浪潮的廣度與深度推波助瀾。富蘭克林坦伯頓科技基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人強納森．柯堤斯分析，近年科技巨頭在建立AI基礎建設、提高AI模型能力、試驗新應用實例、資料與IT系統AI化、建立內部知識和技能等面向持續投入巨額資本支出，將為當前與未來的AI需求打下重要基礎，預計這些資本支出及轉化將持續至2026年及以後，進而在未來數年見到轉化且廣泛採用，裨益科技領域中各個次產業。

這波AI浪潮不只催動科技領域多角發展，更有望形成跨界合作風潮，輝達執行長黃仁勳於今年十月底的GTC大會即宣布多項重大合作，伙伴包括美國政府國防與能源單位、電信、汽車製造商、軟體服務，甚至是生技製藥廠，顯示AI應用已非科技領域獨享，透過專業經理人精選標的，有利全方位掌握箇中亮點。

以富蘭克林坦伯頓科技基金（本基金之配息來源可能為本金）的布局策略來說，近七成持股與AI相關，有投資人熟悉輝達、亞馬遜、Alphabet、Uber、Anthropic之外，亦著墨博通、台積電ADR等AI晶片商、AI設計工具Canva、AI精準醫療廠商Tempus AI等，聚焦AI的同時又兼顧廣泛持有積極投入AI技術、服務且不同領域的企業標的*。

把握定期定額策略 短線震盪來襲不擔心

回歸基本面，強勁AI需求下預計將持續推動2025年科技巨頭業績且將延續至2026年甚至更長的未來，因此短線的震盪調節反而有機會成為再加碼的時點，此外定期定額策略在高波動市場有望發揮平均風險的功效。

例如追蹤自1971年二月、也就是那斯達克指數成立到2025年十月底期間的投資相關成果，可發現定期定額的平均報酬都有相當水準，而上漲機率也會隨著投資時間拉長而跟著成長，投資人想參與科技長線機會又擔憂波動過大不妨由此切入。

資料來源：理柏資訊，原幣計價，以那斯達克綜合指數進行計算，統計期間為1971年二月至2025年十月。定期定額報酬率係理柏資訊假設每月1日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以投資報酬除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。投資人不能直接投資指數。＜以上試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數＞

*資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，2025/10。本頁不代表對任一個股的買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。