波動創造機會 定期定額科技機不可失
輝達公布第三季財報，亮麗表現一掃先前市場陰霾，然而市場的不可預期及股價攀高後，一時的風吹草動都可能成為調節的出口，頻繁的震盪也造成投資人布局科技股的壓力。富蘭克林證券投顧表示，AI開路為科技產業帶來不同以往的發展前景，中長期行情可期，短線的修正反而可能是進場時機，難以用平常心對待市場反覆的的投資人，不妨透過科技股票型基金，由專業經理人精選潛力標的，再結合定期定額策略，分散進場時點以平攤風險，好整以暇參與科技產業商機。
AI應用擴散趨勢成形 精選標的掌握契機
近期多家科技巨頭彼此展開合作，顯示AI採用可望持續擴散到多重領域，此一趨勢也將為AI浪潮的廣度與深度推波助瀾。富蘭克林坦伯頓科技基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人強納森．柯堤斯分析，近年科技巨頭在建立AI基礎建設、提高AI模型能力、試驗新應用實例、資料與IT系統AI化、建立內部知識和技能等面向持續投入巨額資本支出，將為當前與未來的AI需求打下重要基礎，預計這些資本支出及轉化將持續至2026年及以後，進而在未來數年見到轉化且廣泛採用，裨益科技領域中各個次產業。
這波AI浪潮不只催動科技領域多角發展，更有望形成跨界合作風潮，輝達執行長黃仁勳於今年十月底的GTC大會即宣布多項重大合作，伙伴包括美國政府國防與能源單位、電信、汽車製造商、軟體服務，甚至是生技製藥廠，顯示AI應用已非科技領域獨享，透過專業經理人精選標的，有利全方位掌握箇中亮點。
以富蘭克林坦伯頓科技基金（本基金之配息來源可能為本金）的布局策略來說，近七成持股與AI相關，有投資人熟悉輝達、亞馬遜、Alphabet、Uber、Anthropic之外，亦著墨博通、台積電ADR等AI晶片商、AI設計工具Canva、AI精準醫療廠商Tempus AI等，聚焦AI的同時又兼顧廣泛持有積極投入AI技術、服務且不同領域的企業標的*。
把握定期定額策略 短線震盪來襲不擔心
回歸基本面，強勁AI需求下預計將持續推動2025年科技巨頭業績且將延續至2026年甚至更長的未來，因此短線的震盪調節反而有機會成為再加碼的時點，此外定期定額策略在高波動市場有望發揮平均風險的功效。
例如追蹤自1971年二月、也就是那斯達克指數成立到2025年十月底期間的投資相關成果，可發現定期定額的平均報酬都有相當水準，而上漲機率也會隨著投資時間拉長而跟著成長，投資人想參與科技長線機會又擔憂波動過大不妨由此切入。
*資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，2025/10。本頁不代表對任一個股的買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
<本頁不代表對任一個股的買賣建議><本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的><投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。>新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：114年金管投顧新字第001號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw
