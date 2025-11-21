聽新聞
跨越倫理的婚事…離婚後要娶前妻的女兒？台灣禁止、大陸不禁
一對夫妻離婚後，先生竟打算與前妻的女兒結婚。這樁跨越倫理界線的戀情，在法律上是否可行？兩岸對「直系姻親」的禁婚規定，展現出截然不同的價值觀。
臺灣法律：倫理優先 禁婚令持續有效
依台灣《民法》規定，配偶的血親屬於「姻親」，其中「直系姻親」無論婚姻是否存續，皆不得結婚。法律認為，姻親關係具有不可磨滅的倫理拘束力。即使離婚，在法律上仍屬禁止結婚的對象。一旦違反，這段婚姻將被法院認定為無效。
大陸法律：姻親關係消滅後 無禁婚限制
大陸《民法典》禁止直系血親及三親等內旁系血親結婚，但未明文禁止直系姻親結婚，也未規定姻親關係消滅後仍不得結婚。這意味著，一旦夫妻離婚，彼此與親屬間的姻親關係隨之消滅，於法未明文禁止的情形下，應允許他們結為夫妻。
兩岸律師楊軒廷表示：法規差異反映文化價值
台灣法律選擇將「直系姻親」的禁婚令延伸至離婚之後，是出於對傳統家庭倫理與秩序的高度重視；而大陸法律則較專注於血緣關係的限制，未對姻親設限。此一差異反映出兩岸在婚姻制度背後文化價值觀的不同。
本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。
