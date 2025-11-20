黃立成以太幣被強制平倉、遭清算71次「封王」 知名分析師曝下場

L.A.Boyz成員「麻吉大哥」黃立成淡出演藝圈投入加密貨幣市場，日前被傳出投資失利，單日虧損約13.5萬美元（約416萬台幣），如今又被爆出以太幣（ETH）多單遭強制平倉2%部位，約775枚以太幣，光11月份就在去中心化交易所Hyperliquid上被清算多達71次，登上「清算王」寶座被網友封「勇士」。

鏈上分析師餘燼在X推文表示，「麻吉大哥」黃立成為了做多，才加錢加倉的ETH多單，剛剛再次被清算了，被強平了2%倉位（775枚ETH），餘燼指出，「持續下跌的行情碰上了死命做多的麻吉，下場就是被清算，然後再做多投更多錢下去一路攤平，繼續被清算得更慘」。

此外，鏈上永續合約交易所Aster近日更推出「Machi mode」獎勵爆倉者，用戶只要被清算就能獲得積分，直接「致敬」加密貨幣老手黃立成，Aster也在X發文寫下「這是獻給你的，國王（this one's for you, king）」，並po出皇冠符號和圖片。

「麻吉大哥」黃立成在幣圈爆倉排行榜上讓其他人看不到車尾燈，清算次數和金額都引發幣圈社群討論他驚人的高槓桿操作手法。根據區塊鏈去中心化交易所Hyperliquid資料顯示，黃立成近30日至少虧損650萬美元（約1.95億台幣）。

消息曝光後，不少網友紛紛在分析師餘燼X貼文下留言，「子彈真多呀，割了多少呀這是」、「應該起個外號叫知名賭徒」、「低槓桿也可以呀，何必非要開這麼高？」、「他應該有無限子彈」、「天天給空軍送錢」，甚至有資歷17年的資深交易員指出，「麻吉這不是做多，這是把自己當成流動性源源不斷送給市場啊」。

然而也有人表示「黃立成應該有對沖策略，這種等級財富的人再蠢背後也有技術團隊」、「麻吉真是越挫越勇啊，相信下次一定行」。

啊这，麻吉今天凌晨才充钱加仓的 ETH 多单，刚刚又双叒叕被清算了😂：被强平了 20% 仓位 (775 枚 ETH)。



持续下跌的行情碰上了死命做多的麻吉，结局就是：开多 → 被清算 → 继续充钱开多 → 继续被清算。https://t.co/hnMMws4eQL



---------------------------------------------------------… https://t.co/U2dYyKIy5R pic.twitter.com/cN1CWQZHuY — 余烬 (@EmberCN) 2025年11月19日