農地「分兩次」贈與長子要課稅、父不服提訴願遭駁回 財政部解釋為何無違憲

農地分次贈與課稅合憲

釋字第424號

．案名．

農地分次贈與課稅案

．時間．

民國86年3月21日

．案情．

聲請人林○全於84年3月間申報，將所有坐落臺南縣西○鄉後○段之二筆農地贈與長子林○進，並主張依《遺產及贈與稅法》第20條第5款規定，不予計入贈與總額。

案經財政部臺灣省南區國稅局初核，以聲請人尚有其他農地未一次一併贈與同一人，核與財政部83年2月16日台財稅字第822304850號函規定不符，乃核定贈與總額為新臺幣（下同）1,732,800元，核課贈與稅31,968元。

（本文出自《不動產不是你說了算》) 聲請人不服，申經復查結果未准變更，循序提起訴願、再訴願、行政訴訟遞遭決定駁回。聲請人主張，行政法院之判決牴觸《憲法》第19條規定及《中央法規標準法》第5條、第6條、第11條規定，聲請釋憲。

財政部就農地分次贈與課稅之函釋是否違憲？

．解釋文．

財政部83年2月16日台財稅字第822304850號函釋：「贈與人所有之全部農業用地，經分次贈與能自耕之具有繼承人身分中之同一人，且繼續經營農業生產者，全部農地均准免徵贈與稅，惟最後一次以前各該次贈與仍應先予核課贈與稅，俟最後一次為贈與，全部農業用地均歸同一受贈人後，再辦理退稅」，係主管機關為執行《遺產及贈與稅法》第20條第5款及《農業發展條例》第31條規定之必要，就家庭農場之農業用地免徵贈與稅之作業，對所屬機關所為之釋示，與上開法律規定之意旨相符，於《憲法》第19條之規定尚無牴觸。

．相關法令．

1.憲法第19條 2.民法第1138條 3.遺產及贈與稅法第20條第5款 4.農業發展條例第31條 5.財政部83.02.16台財稅字第822304850號函

一、本案大法官會議作出合憲之解釋，其解釋重點為財政部第822304850號函係主管機關針對全部農業用地作分次贈與、如何適用上開法律規定，課徵贈與稅所為之必要釋示，以供所屬機關執行之依據，符合各該法條規定免徵贈與稅之要件，與《農業發展條例》禁止耕地分割及移轉為共有之立法意旨亦屬相符。

二、《農業發展條例》及相關配套法案業於89年1月26日公布施行，其後修法在農地政策上已有重大變革，由「農地農有農用」調整為「放寬農地農有，落實農地農用」。換言之，即所謂管地不管人，在農地仍維持農業使用之原則下，開放自然人自由買賣農地。

為落實前開管地不管人政策，有關農地移轉之法令規定，除配合刪除《土地法》第30條有關耕地移轉以能自耕者為限之條文外，並於《農業發展條例》第31條明定：「耕地之使用，應符合區域計畫法或都市計畫法土地使用分區管制之相關法令規定，始得辦理所有權移轉登記」；第37條、第38條以及相關《土地稅法》復明定作農業使用之農業用地，移轉與自然人時，得申請不課徵土地增值稅或免徵遺產稅或贈與稅，以賦稅減免之優惠方式，獎勵農地農用。

（本文出自《不動產不是你說了算》)