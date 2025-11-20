哪裡人最會存錢？第二名跌破眼鏡 專家：這觀念被顛覆了
哪裡人最會存錢？馨傳不動產統計主計總處資料指出，2024年各縣市家庭平均年儲蓄金額，全國平均為27萬6,507元，最會存錢的縣市為新竹市，每個家庭一年平均可存下40萬8,671元，第三名則是新竹縣則存下35萬627元。新竹縣市家庭儲蓄金額高居第一、第三名，展現出科技人的實人。
至於全國第二名，出乎意料竟是苗栗縣，家庭平均年儲蓄金額為37萬3,640元。
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，苗栗縣家庭平均所得約110萬元，屬於北部收入較低的縣市，儲蓄卻竄上第二名。不是最會賺，存錢功力卻很了得，客家人勤儉持家的實力表露無遺。
他表示，常聽到一種說法，北部薪水雖然比中南部高一些，但生活成本相對昂貴，搬到中南部可以存下更多錢。但根據統計，中南部縣市，僅南投縣、嘉義市儲蓄金額高於全國平均值，連台中、台南與高雄等三都，家庭平均儲蓄金額都輸給南投及嘉義。
何世昌表示，數據顯示，能存下多少錢可能與住在哪裡無關，倘若不懂得量入為出，即便住在中南部也存不了錢。
家庭平均儲蓄最低的縣市是宜蘭縣，僅存下16萬6,996元；第二低是嘉義縣，年儲蓄16萬9,542元；屏東縣為第三低，平均存17萬6,621元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言