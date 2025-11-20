哪裡人最會存錢？第二名跌破眼鏡 專家：這觀念被顛覆了

哪裡人最會存錢？馨傳不動產統計主計總處資料指出，2024年各縣市家庭平均年儲蓄金額，全國平均為27萬6,507元，最會存錢的縣市為新竹市，每個家庭一年平均可存下40萬8,671元，第三名則是新竹縣則存下35萬627元。新竹縣市家庭儲蓄金額高居第一、第三名，展現出科技人的實人。

至於全國第二名，出乎意料竟是苗栗縣，家庭平均年儲蓄金額為37萬3,640元。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，苗栗縣家庭平均所得約110萬元，屬於北部收入較低的縣市，儲蓄卻竄上第二名。不是最會賺，存錢功力卻很了得，客家人勤儉持家的實力表露無遺。

他表示，常聽到一種說法，北部薪水雖然比中南部高一些，但生活成本相對昂貴，搬到中南部可以存下更多錢。但根據統計，中南部縣市，僅南投縣、嘉義市儲蓄金額高於全國平均值，連台中、台南與高雄等三都，家庭平均儲蓄金額都輸給南投及嘉義。

何世昌表示，數據顯示，能存下多少錢可能與住在哪裡無關，倘若不懂得量入為出，即便住在中南部也存不了錢。