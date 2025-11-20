快訊

勞動部明定病假權 勞工請病假「不超過10天」不得有不利待遇

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率「倒數第5」

光復鄉「超人村長」救災操勞過度入院…數萬網友集氣 女兒曝手術狀況

哪裡人最會存錢？第二名跌破眼鏡 專家：這觀念被顛覆了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／記者游智文攝影
示意圖。圖／記者游智文攝影

哪裡人最會存錢？馨傳不動產統計主計總處資料指出，2024年各縣市家庭平均年儲蓄金額，全國平均為27萬6,507元，最會存錢的縣市為新竹市，每個家庭一年平均可存下40萬8,671元，第三名則是新竹縣則存下35萬627元。新竹縣市家庭儲蓄金額高居第一、第三名，展現出科技人的實人。

至於全國第二名，出乎意料竟是苗栗縣，家庭平均年儲蓄金額為37萬3,640元。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，苗栗縣家庭平均所得約110萬元，屬於北部收入較低的縣市，儲蓄卻竄上第二名。不是最會賺，存錢功力卻很了得，客家人勤儉持家的實力表露無遺。

他表示，常聽到一種說法，北部薪水雖然比中南部高一些，但生活成本相對昂貴，搬到中南部可以存下更多錢。但根據統計，中南部縣市，僅南投縣、嘉義市儲蓄金額高於全國平均值，連台中、台南與高雄等三都，家庭平均儲蓄金額都輸給南投及嘉義。

何世昌表示，數據顯示，能存下多少錢可能與住在哪裡無關，倘若不懂得量入為出，即便住在中南部也存不了錢。

家庭平均儲蓄最低的縣市是宜蘭縣，僅存下16萬6,996元；第二低是嘉義縣，年儲蓄16萬9,542元；屏東縣為第三低，平均存17萬6,621元。

台灣家庭平均年儲蓄。資料來源／馨傳不動產
台灣家庭平均年儲蓄。資料來源／馨傳不動產

儲蓄 家庭
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

看似乾淨其實超髒！專家揪「3大廁所清潔錯誤」 難怪異味一直飄

好讀周報／花蓮堰塞湖溢流…古剎滿泥濘 專家搶救保安寺文物

影／施工不當？台62又爆橋接縫釀多車爆胎 汽車專家葉明德也受害

兆豐證券舉辦「2026投資前哨站」論壇 專家：策略勝於題材

相關新聞

哪裡人最會存錢？第二名跌破眼鏡 專家：這觀念被顛覆了

哪裡人最會存錢？馨傳不動產統計主計總處資料指出，2024年各縣市家庭平均年儲蓄金額，全國平均為27萬6,507元，最會存...

他繼承農地要被課徵遺產稅1860萬 大法官揭「無法免稅」原因

他繼承養父之農地並繼續耕作，並向財政部台北市國稅局申報遺產稅，經該局核定遺產總額為新台幣…

他欲以8筆土地抵繳遺產稅款及贈與稅328萬 大法官、財政部皆打回票

將財產移轉無償給子女之方式，不外乎「生前贈與」與「死後繼承」兩種。一般而言，不論採用何種方式移轉財產都需要繳稅…

台灣UNIQLO比日本貴五成以上！阿格力：退稅後差距更拉大到約63％

阿格力在影片中提到，自己現在都會禁止老婆在台灣買UNIQLO，因為台灣售價相對真的偏貴。 他分享這次幫媽媽在日本買超級保暖的上衣和長褲，當地售價是2990日圓，折合台幣大約600元左右。

祭祀公業「派下員」女子無宗祠繼承權 大法官解釋合憲理由挨批毫無性別意識

祭祀公業係前清或日據時期先民離鄉背井之際，為懷念其原鄉祖先，而由子孫集資購置田產，以其收益作為祖先祭祀時之備辦及聚餐費用，形成…

國軍老舊眷村改建…前綠營立委以3理由提釋憲 大法官公布結果

《國軍老舊眷村改建條例》及其施行細則分別規定，原眷戶享有承購依同條例興建之住宅及領取由政府給與輔助購宅款之優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。