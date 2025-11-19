快訊

台灣UNIQLO比日本貴五成以上！阿格力：退稅後差距更拉大到約63％

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
阿格力分享日本UNIQLO售價約台幣600元，台灣同款要890元；退稅後日本只要545元，價差最高拉到六成。路透
阿格力在影片中提到，自己現在都會禁止老婆在台灣買UNIQLO，因為台灣售價相對真的偏貴。

他分享這次幫媽媽在日本買超級保暖的上衣和長褲，當地售價是2990日圓，折合台幣大約600元左右。

他對比台灣同款售價是890元，等於台灣比日本貴了大約48%。

如果在日本買一件，就等於現省接近300元。再加上台灣人可以退稅，退稅後價格大概是545元，以定價來比較，台灣賣的價格已經比日本高了將近50%，退稅後差距更拉大到約63%。

他提醒大家，出國旅遊時看到有人在日本買UNIQLO，不是沒道理，因為真的便宜非常多。

◎本文內容獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

UNIQLO 日本
