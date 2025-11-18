榮民過世…退輔會房舍土地禁出嫁女兒繼承 大法官宣告違憲

台灣之眷村是民國38年間國民政府撤退來台，為安置大量遷台官員與軍民之時代歷史產物。由於人數眾多而產生居住問題，早期大多安排日據時期遺留下來之營房、學校、寺廟、農舍甚至牛棚等，或只能自行搭建簡陋房子遮風避雨。

民國39年間，軍眷管理處移交給聯勤總部之聯勤留守業務署，並在《國軍在臺軍眷業務處理辦法》規定下，軍眷必須「集中管理、集中住所」之管理方式，以應變突發戰事，並能緊急動員。故眷村大多興建在各地軍事要塞或營區附近，「眷村」一詞也正式出現在官方機制中。

在大法官會議釋憲案中，有三件有關眷舍產權之解釋案。

一、退輔會房舍土地禁出嫁女繼承檢討

釋字第457號

．案名．

退輔會之房舍土地禁出嫁女繼承案

．時間．

民國87年6月12日

．案情．

聲請人藍○碧為榮民藍○善之養女，在藍○善於80年過世後，收到退輔會屏東農場之公文稱，依據行政院國軍退除役官兵輔導委員會於69年7月11日以輔肆字第272號函所頒發之《本會各農場有眷場員就醫、就養或死亡開缺後房舍土地處理要點》第4點第3項之規定，當耕種之榮民過世，其兒子可繼承此耕種權，但若無兒子，耕種權就留給尚未改嫁之配偶，或未出嫁之女兒。

一旦配偶在榮民死後改嫁或是女兒出嫁，國家都會收回土地與眷舍。故要求必須拆除目前所居住之房舍，歸還土地給國家。聲請人在訴願、再訴願及提起行政訴訟後均被駁回，認為判決與《憲法》第7條所揭櫫之男女平等原則及《憲法》所保障之工作權、財產權實有違背，聲請釋憲。

．解釋爭點．

退輔會之房舍土地處理要點，禁出嫁女繼承之規定是否違憲？

．解釋文．

中華民國人民，無分男女，在法律上一律平等；國家應促進兩性地位之實質平等，《憲法》第7條暨修憲增修條文第10條第6項定有明文。國家機關為達成公行政任務，以私法形式所為之行為，亦應遵循上開憲法之規定。

（本文出自《不動產不是你說了算》) 行政院國軍退除役官兵輔導委員會發布之《本會各農場有眷場員就醫、就養或死亡開缺後房舍土地處理釋憲要點》，固係基於照顧榮民及其遺眷之生活而設，第配耕國有農場土地，為對榮民之特殊優惠措施，與一般國民所取得之權利或法律上利益有間。受配耕榮民與國家之間，係成立使用借貸之法律關係。

配耕榮民死亡或借貸之目的使用完畢時，主管機關原應終止契約收回耕地，俾國家資源得合理運用。主管機關若出於照顧遺眷之特別目的，繼續使其使用、耕作原分配房舍暨土地，則應考量眷屬之範圍應否及於子女，並衡酌其謀生、耕作能力，是否確有繼續輔導之必要，依男女平等原則，妥為規劃。

上開房舍土地處理釋憲要點第4點第3項：「死亡場員之遺眷如改嫁他人而無子女者或僅有女兒，其女兒出嫁後均應無條件收回土地及眷舍，如有兒子准由兒子繼承其權利」，其中規定限於榮民之子，不論結婚與否，均承認其所謂繼承之權利，與前述原則不符。主管機關應於本解釋公布之日起六個月內，基於上開解釋意旨，就相關規定檢討，妥為處理。

．相關法令．

1.憲法第7條、憲法增修條文第10條第6項

2.行政院國軍退除役官兵輔導委員會各農場有眷場員就醫、就養或死亡開缺後房舍土地處理要點第4點第3項

一、本案大法官作出違憲之解釋重點為，行政院國軍退除役官兵輔導委員會發布之《本會各農場有眷場員就醫、就養或死亡開缺後房舍土地處理要點》第4點第3項之規定不符《憲法》第7條規定之男女平等原則。

在《民法》繼承編中已規定，女兒與兒子同樣擁有繼承權，具有性別平等之意義。

二、然而，由於過去國人有「嫁出去之女兒，潑出去之水」之傳統觀念，故許多人仍然抱持一旦女性出嫁，就與娘家之財產、生活再無關聯之想法。而且，立法機關或行政單位所訂定之法律或行政命令，有時甚至還存有此種性別歧視之規定。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會發布之《本會各農場有眷場員就醫、就養或死亡開缺後房舍土地處理要點》就是其中一例，故在此號釋憲案中，被大法官宣告違憲。由此可見，早期臺灣傳統社會男尊女卑非常明顯，甚且連公務機關都如此；時代之快速變遷，國家法制不斷進步，逐漸落實男女平等之概念。

