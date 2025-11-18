快訊

地籍圖重測…10年後他找地政機關丈量才發現有問題聲請釋憲 大法官說話了

聯合新聞網／ 永然文化出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

一、指界之當事人原指界有誤而訴請另定界址更正登記

釋字第374號

．案名．

土地法不許原指界之當事人原指界有誤而訴請另定界址

．時間．

民國84年3月17日

．案情．

聲請人黃○林與被上訴人吳○柏共有坐落彰化市之一筆土地，省測量大隊在66年間實施地籍圖重測，並進行分割時，誤將吳○柏之土地增加14平方公尺，黃○林之土地則僅增加1平方公尺，聲請人當時對於重測結果未在公告期間提出異議。

（本文出自《不動產不是你說了算》)
迄77年7月間，聲請人請求地政機關丈量始發現錯誤。兩造經協調未果，聲請人乃向彰化地方法院提起訴訟。該地院援引最高法院75年4月22日第8次民事庭會議決議，以於重新實施地籍圖測量時，相鄰土地之所有權人苟已於地政機關通知之期限內到場指界一致，並無爭議，地政機關即依其共同指定之界址重新實施測量，並予公告。

為貫徹整理地籍之土地政策，免滋紛擾，自不容土地所有人於事後又主張其原指界有誤，訴請另定界址為由，駁回聲請人之訴。

聲請人不服，提起上訴，又經臺灣高等法院臺中分院於81年及最高法院同年判決持相同理由，駁回聲請人之上訴。申請人認為最高法院判決適用該院75年4月22日第8次民事庭會議決議，有牴觸《憲法》第15條、第16條、第23條之疑義，聲請釋憲。

．解釋爭點．

最高法院就經無異議經公告確定之地界，禁訴請另定之決議，是否違憲？

．解釋文．

依《土地法》第46條之1至第46條之3規定所為「地籍圖重測」，純為地政機關基於職權提供土地測量技術上之服務，將人民原有土地所有權範圍，利用地籍調查及測量等方法，將其完整正確反映於地籍圖，初無增減人民私權之效力。

故縱令相鄰土地所有權人於重新實施地籍測量時，均於地政機關通知之期限內到場指界，毫無爭議，地政機關依照規定，已依其共同指定之界址重新實施地籍測量。則於測量結果公告期間內即令土地所有權人以指界錯誤為由，提出異議，測量結果於該公告期間屆滿後即行確定，地政機關應據以辦理土地標示變更登記。

惟有爭執之土地所有權人尚得依法提起民事訴訟請求解決，法院應就兩造之爭執，依調查證據之結果予以認定，不得以原先指界有誤，訴請另定界址為顯無理由，為其敗訴之判決。

最高法院75年4月22日第8次民事庭會議決議𡛼略謂：為貫徹《土地法》整理地籍之土地政策，免滋紛擾，不許原指界之當事人又主張其原先指界有誤，訴請另定界址，應認其起訴顯無理由云云，與上開意旨不符，有違《憲法》保障人民財產權及訴訟權之規定，應不予適用。

．相關法令．

1.憲法第15條、第16條

2.司法院釋字第154號、第177號、第185號、第216號、第238號、第243號、第271號、第336號、第368號、第372號解釋

3.中央法規標準法第3條

4.法院組織法第78條

5.民事訴訟法第222條、第281條、第282條

6.土地法第46條之1、2、3

7.最高法院處務規程第32條

8.最高法院75年4月22日第8次民事庭會議決議

一、此釋憲案推翻最高法院75年4月22日第8次民事庭會之議決，大法官認為該決議所稱：「為貫徹土地法整理地籍之土地政策，免滋紛擾，不許原指界之當事人主張其原先指界有誤，訴請另定界址，應認其起訴顯無理由云云。」有違《憲法》保障人民財產權及訴訟權之規定，應不予適用。

二、亦即，大法官會議認為，有爭執之土地所有權人尚得依法提起民事訴訟請求解決，此釋憲案保障人民之財產權。另值得關注者，大法官會議在此號釋憲案，將違憲審查之客體擴張到決議；認為法官在裁判時援用決議，此時即與命令相當，自為大法官得為審查之對象。

雖然決議不如判例具有法律上之效力，但仍認為其具有對法官之實質上拘束力；故擁有類似於法規範效力之決議，自可以成為大法官違憲審查之標的。

