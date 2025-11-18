台積電現今怎會這麼順利？ 張忠謀「最佳戰友」：當年租對廠房

台積電副董事長曾繁城，也是張忠謀口中的共同創辦人，他是當年第一批加入RCA取經的製程團隊，也是接續史欽泰、擔任電子所積體電路示範工廠廠長。

他回憶一路參與積體電路技術引進、發展的歷程說道：「一九七七年，示範工廠第一批晶圓製造的產品良率就超過七○％、八○％，比RCA半導體廠的良率還要好！」

回首一九八四年，由曾繁城負責電子所的VLSI建廠工作，計畫書中本來要蓋五吋廠，他說：「我想等到建廠完成又落伍了，建議改成六吋，但是計畫經費不夠。

我就建議，少買點設備，把晶圓數量減少（產量減少），但是把六吋的生產線（line）建起來。」曾繁城說：「老史一直是我的長官，是指派我工作的人。好在當年是做了這個決定，要是台積電當初向電子所租的廠房是五吋的話，台積電今天就不容易這麼順利了。」

台積電移轉之際，曾繁城一度拒絕跟著移轉出去：因為當時公務員薪水很低，工研院待遇比民間差很多，曾繁城想替這一批必須放棄公保、年資歸零的同仁爭取依原薪加一五%，勉強和聯電拉近水準，但是張忠謀卻不同意。

曾繁城憶當年：「史院長來找我，就說：老曾，假如你不去，我們就沒有人去，搞不成了。」這位多年的長官和戰友一席話，讓他無法拒絕：「所以我就說，那我就待個兩年，等這個公司賺錢以後，我就回工研院。」沒想到，一年半後，台積電總經理異動，曾繁城放不下剛剛損益平衡的工廠，不可能再思考回工研院電子所。

曾繁城和台積電一起奮鬥了四十餘年，帶領台積電一波波技術創新：「如果不是史院長勸我的話，我可能就是留在工研院。當時，外面傳聞我和老史要一起開公司，完全是沒有的事。

「我認為半導體成功的一個重要因素就是：我們一路堅持自己要能開發技術，而不只是付技術授權金、拿別人現成的技術來生產製造。」除了當年在RCA兩個基地的學習根基，後來，曾繁城還帶著團隊開發五微米、三．五微米，甚至二．五微米。

他說：「二．五微米是我們開發完畢之後，台積電才成立，那時候飛利浦要叫我們做它的二．五微米，我跟章青駒、史院長三個人被派到荷蘭談判，談技術要不要付權利金，我就跟它比了半天，飛利浦總算同意那二．五微米技術不用付權利金。」

曾繁城認為，半導體產業能起來，也有時代的條件，當時國際競爭沒有這麼激烈：「我們有機會一邊學、一邊趕上。回想起來，開發速度算是慢的，像台積電做六吋廠時，Intel（英特爾）也剛做六吋，他們是一．五微米製程，台積電則是二．五微米。」

再者，由於代工沒有標準，曾繁城認為，英特爾的認證（qualify）工作也是台積電重要的一步。一九八七年十二月英特爾訪問台積電，翌年二月簽約，找台積電照他們的標準來認證；一九八九年五月，英特爾的認證完畢，台積電的代工事業就開始上揚。

「當年沒有人看得起代工，一九八九年台積電毛利率達二五％，一九九○年二廠加入營運，一九九一年獲利就看出來了，而且良率高達九○％，表示台積電的自我學習、成長能力很強！一九八七年，台積電剛成立的時候，良率還在八○％到九○％之間跳來跳去，很不穩定。」曾繁城回顧這段台積電發展初期，如此註解！

台積電共同創辦人、台積電文教基金會董事長曾繁城。聯合報系資料照

（本文出自《十里天下：史欽泰和他的開創時代》作者：史欽泰,吳淑敏)