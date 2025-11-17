他30歲蓋台灣首座半導體示範工廠良率勝原廠 1決定才沒被美國整碗端走

在台灣半導體奇蹟的功勞簿上，要排列功臣，史欽泰博士理應排在很前面。他長年在幕後擘劃，不誇誇其談，沉穩務實，是台灣半導體產業一位重要的先鋒與奠基者。像晶片中的奈米線路，他幾乎無所不在，也不可或缺。

正因如此，當「遠見全球華人高峰論壇」自二○一九年起，將原本表彰企業倫理與社會責任的「君子企業家獎」，擴展設立「君子科學家獎」時，我們特別期許這個獎項能表彰那些不僅有卓越學術成就，更懷抱對人類福祉與社會進步深切關懷的科學家。

史欽泰正是這樣的楷模，他以深厚的專業技術、對國家科技發展的長期投入，尤其在培育人才、奠定產業基礎上的卓越貢獻，榮獲二○二四年「君子科學家獎」，可謂實至名歸，亦是值得這個時代學習的典範。

一九七六年，年僅三十歲的史欽泰，在獲得美國普林斯頓大學電機博士學位、進入美國科技公司任職之際，毅然放棄美國工作，返台投入「發展台灣電子積體電路技術計畫」，期間曾擔任製程小組的領隊，赴美國RCA公司學習並引進積體電路技術；更在工研院建構出台灣第一座半導體示範工廠，良率甚至超越美國原廠。

當時，RCA有意收購這座工廠，史欽泰堅決表示：「如果把工廠賣給RCA，豈不是將過去努力白白糟蹋？」這個決定，守住了台灣自主發展半導體產業的關鍵契機。

此後的歲月，以工研院為平台，聯華電子、台積電、世界先進等衍生企業相繼創立，史欽泰皆親身參與技術孵育、組織設計與關鍵人才的推薦。若沒有他，許多決策與布局將難以成形。

工研院也在他領導下，從「產業先鋒」轉型為「創新型知識寶庫」，包含推動「開放實驗室」等政策，鼓勵創新、分享資源，使其成為驅動台灣經濟轉型、培育高科技人才的引擎，正如另一位關鍵人物胡定華先生的評價：「史欽泰是真正帶兵領將、創造契機的人。」

更令人欽佩的是，史先生從未被高薪吸引，進入任何一家可以立即致富的民營企業任職，而是選擇留在清高的工研院與教育現場，終身致力於打造台灣產業的競爭力。

史欽泰曾說： • 創新，才能創造價值。 • 誠信，才能聚集眾人的智慧。 • 分享，才能經濟繁榮、社會進步。

這三句話，不僅是他一生的寫照，更應成為我們社會的共識。

當地緣政治動盪、技術競爭升溫，台灣要持續站穩世界的核心，不能只是靠製程微縮與產能提升，更要有一群像史欽泰這樣的人—無私奉獻、不爭功名、堅持價值，並樂於成全他人。

這本由史欽泰親自口述、文史作家吳淑敏撰寫的《十里天下：史欽泰和他的開創時代》，是台灣精神的縮影。它記錄了一位技術專才如何用專業技術開創新境界，正如兩位作者選用這本書書名的深意：「這小小的地理範圍，沒有限制他的心，攜手一代代人才在此築夢，開創了科技界競逐國際的大好天下。」

史欽泰的典範，鼓舞每一位，都能開創自己的「十里」，也都能在自己的崗位上，構築下一個世代的「天下」。

