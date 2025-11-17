放棄做記憶體改做晶圓代工 「護國神山」除了台積電還有另一家台灣大廠

世界先進公司在成立第一年即獲利二百億元，政府所擁有世界先進的股票市值也一度高達二、三百億元。未久，卻因國際DRAM產量過剩，大廠紛紛削價求生，緊接著連續三年虧損，世界先進公司因而逐步轉型為特殊積體電路之晶圓代工廠（二○○四年正式結束DRAM巿場，成為百分之百的晶圓代工製造服務公司）。

「次微米計畫」是成？是敗呢？史欽泰如此說：技術要有根，盧家兩兄弟基本上專業都滿強的，所以技術超前不是問題，成果也非常地好，成立公司之後，第一年就賺了很多錢。

本文出自《十里天下：史欽泰和他的開創時代》 世界先進移轉出去的，不只是技術，還包括管理、經營、人事、會計、智權等等人才，連總務人員也被外界延攬，也就是技術加上技術產業管理的人才，不只是製造，還有巿場行銷的人才。

世界先進也是園區第一家採取股票選擇權（stock option）的公司。其他公司用的是員工配股。員工配股是對過去成果的報酬，股票選擇權則是獎勵未來。這是世界先進在園區人才競爭激烈的情況下，所發展出來的人才激勵策略。

但是，出去之後，整體來說，力量還是很單薄，持續研發的力道不夠。DRAM這一塊競爭很激烈，經營也很困難，落後一點點，就會差很多，許多美日大廠都吃不消。

過了幾年，世界先進就放棄做記憶體，改做晶圓代工，章青駒也曾是他們的董事長，六年中做了很多調整，把它帶起來。現在世界先進也做得很好，除了台積電，已經是世界獲利率第二的世界代工大廠。

目前，記憶體主要是韓國、美國為主，日本也有一點點。經濟部曾經想讓台灣做記憶體的業者聯合起來一起打，但是，很可惜未能整合成功。

DRAM產業遇到挫折之際，政府曾投下更多的預算想救DRAM產業，然而，至今台灣DRAM產業在全球的比例仍是很低。但是，就計畫執行面來說，技術目標提前達成、第一年就賺回了一個資本額，可嘆只賺了兩年就進入產業的虧損週期。

但是，不可否認它帶動了新一波海外人才的回流，並培育出三百多位具有自主研發能力的工程師人才，帶來台灣半導體設計公司的投資、新創高峰。

（本文出自《十里天下：史欽泰和他的開創時代》作者：史欽泰,吳淑敏)