快訊

十里天下：史欽泰和他的開創時代 次微米實驗室終落腳新竹科學園區

聯合新聞網／ 天下文化出版
史欽泰。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
史欽泰。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

聯手產業界一起攻堅

要做記憶體，就要發展次微米技術，當時台灣的半導體公司已有許多家：台積電、聯電、華邦，及施振榮投資的德碁；剛開始大家希望用參與的方式，也有聲音反對工研院再衍生新公司。

史欽泰說：我們就建議仿美國的SEMATECH（Semiconductor Manufacturing Technology，半導體製造技術聯盟），做聯合研究中心。

SEMATECH是在美國雷根政府時期，因為看到日本的競爭力很厲害，一九八四年由國家支持的民間聯合研究機構，五○％經費由政府支持，IBM、英特爾、AT&T幾個大企業都參與。

本文出自《十里天下：史欽泰和他的開創時代》
SEMATECH第一任董事長即是英特爾的創辦人之一，也有一任是比爾．斯賓塞（Bill Spencer），他後來做了我國行政院的科技顧問。所以我們想仿傚這個模式，由企業合資、政府各出一半。

次微米計畫以向政府提案為主，由電子所親自參與，有技術的優先權，但是，設有會員（member）制，正會員主要是聯電、台積電，以及副會員（associate member），如旺宏電子，透過每年成果發表，分享技術成果。

此外，也成立諮詢委員會，由張忠謀當主席，史欽泰做執行長，由會員廠商來擔任委員。

爭取直接在園區設廠

史欽泰談到，當時次微米實驗室直接就蓋在科學園區，因為已經可以預見將來一定要移轉到民間去，他說：我的提案就是不以衍生為目標，但不排斥。做法可以有三個：衍生、產業界共同支撐，或由任一家企業買走。

但是，無論未來是採哪一個方案，我認為，實驗室都要設在園區，可以和產業界有最好的互動。因此，我們就需要先把未來的財產先處理好。

當時新竹科學園區規定只有企業才能進駐，工研院是研發機構，資格不符，不能申請。

史欽泰著眼次微米實驗室的未來，不放棄設在科學園區的構想，開始展開「磨工」：我每天打電話給園區管理局薛香川局長，一再說服他，他拗不過我，終於同意。

所以次微米實驗室一開始就在科學園區興建，最後，衍生成立的世界先進（Vanguard International Semiconductor Corporation, VIS）公司也就自然位在園區裡了。

（本文出自《十里天下：史欽泰和他的開創時代》作者：史欽泰,吳淑敏)

科學園區 成功 製程 美國
史欽泰談到，當時次微米實驗室直接就蓋在科學園區，因為已經可以預見將來一定要移轉到民間去,他說：我的提案就是不以衍生為目標…

