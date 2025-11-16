台灣想發展DRAM產業 韓國三星李健熙來勸退、提1億美元方案

挑戰DRAM產業

全球DRAM缺貨，為了電腦產業發展，再次挑戰！

全球動態隨機存取記憶體（dynamic random-access memory, DRAM）在一九八六年之後，連續幾十個月缺貨！當時台灣的個人電腦（personal computer, PC）產業產值幾乎每年倍增；DRAM是個人電腦必備的元件，台灣業者卻只能任憑市場價格飛漲。當時，許多業者想進入這個高市場需求的產品，但是，進入DRAM的投資門檻卻相當高。

電子所過去技術的累積是在邏輯晶片，不論是設計或製程上，和DRAM其實是完全不一樣的技術。但是，當個人電腦產業陷入苦戰，業界希望工研院繼過去的成功經驗，再攻下DRAM！半導體業界的看法則不同，多半認為電子所已到了讓產業自行發展的時候了。

史欽泰回想當年：事實上，台積電成立時，電子所一下子出去了九十八人，接下來要不要做半導體研究？是當時重要的政策考量。那時我是副院長，林垂宙是院長，張忠謀是董事長。

一九八九、九○年之間，全世界半導體缺貨，記憶體買不到，使得個人電腦出貨面臨困難，引起宏碁施振榮先生的注意，所以他私下募資，找美國德州儀器合作，想解決記憶體貨源的問題。施振榮當時也在報紙上發表文章，表示台積電之後，台灣不用再發展半導體技術了。

韓國三星前來勸退

在一九八八年，全世界半導體公司就那麼幾家，要做記憶體又是花大錢的事，電子所才開始評估，消息很快就傳了出去。史欽泰說：韓國三星集團的老總李健熙就跑來台灣找張忠謀和我，想勸退台灣。因為張忠謀人在國外，就只找到我。

還記得我到台北福華飯店和他見面，當年三星還不是規模這麼大的公司，他們從一九八四年開始投入做記憶體，本來一直虧錢，但是，那一、兩年全球性的缺貨，使得三星多年來的虧損全部賺回來，甚至連未來投資的錢都賺到了。

李健熙告訴我，現在三星做這麼好，又在做DRAM，不如和他們一起做，他提出一億美元技術權利金的合作方案。他說，台灣做不過他們，因為工研院研發經費來源主要是政府，其實干涉很多，彈性也不夠，而台灣企業的口袋又不夠深（當時台積電才成立沒多久，施振榮也常常需要向銀行借貸）。

李健熙強調，三星技術好，又是他說的算，口袋又深；還說，如果我們不相信，他邀請我們去韓國參觀他的公司，他會完全開放讓我們知道。李健熙離台之前，張忠謀還沒回國；他又第二次找我，正式邀請我、張忠謀和施振榮到韓國參觀，只有我們三個人，他也的確毫無保留讓我們看他們在做什麼。

宏碁董事長施振榮同行參觀韓國後，不久就宣布與美商德州儀器合作，由德州儀器提供技術，成立德碁半導體，生產DRAM。

史欽泰心裡也已經有定見，除小心研究可行性之外，他也親自赴海外尋找次微米的計畫主持人。他說：主要的原因在我們有不同的看法和切入點（approach），如果想法一樣，就不需要重複去做。

台灣要技術自主

我們的目的，一直就是在帶動台灣產業發展，而不只是一個投資案而已；如何有一定的技術自主能力，在未來發展上不致完全受制於人，都是衡量、決策的因素。

至於施振榮先生，他去韓國之前就已經開始和德州儀器談合作，顯然這次的訪問沒有動搖他原本的決定。

