7人小組花400元早餐開啟台灣積體電路發展 當年建造護國神山的有這群大咖

一九七四年二月，一場七人小組、花了四百元的早餐會，開啟了台灣積體電路工業發展的序幕，與會者包括：行政院祕書長費驊、經濟部部長孫運璿、交通部部長高玉樹、電信總局局長方賢齊、電信研究所所長康寶煌、工研院院長王兆振，以及美國無線電公司研究室主任潘文淵。

此次早餐會之前，潘文淵已花了兩週時間，針對工業現況，在台灣各地訪問，會議中，他提出評估報告：

「台灣目前電子工業的成長相當緩慢，已到了應由勞力密集轉型到技術密集的時候……台灣工廠規模都很小，彼此間也沒有什麼合作關係，政府應該投下人力、資源及金錢，以協助產業升級。」

本文出自《十里天下：史欽泰和他的開創時代》 他也提出積體電路（integrated circuit, IC）是值得發展的一項工業，建議直接從美國引進技術以節省時間、用電子錶做技術載具等策略。在會議中，獲孫部長支持，並決定以一千萬美元，由電信研究所、工研院執行等重大原則。

七月，潘文淵再次返國三週，他住在圓山飯店著手「積體電路規劃草案」；十月，孫運璿赴美，半導體界傑出的七位留美華人，在潘文淵家中正式成立TAC（電子技術顧問委員會）積極協助政府籌畫，包括：撰寫技術合作邀請函、廠商遴選……為避嫌，潘文淵提前自RCA公司退休，妻子也放棄美國的永久教職，支持丈夫「幫助自己祖國」的心願。

TAC第一屆創始委員有七位，包括：潘文淵（召集人）、羅无念、凌宏璋、厲鼎毅、李天培、葛文勳、趙曾珏，成為積體電路技術發展的最佳後盾。

隔年，虞華年也加入成為TAC的一員，並於一九九四年接任潘文淵成為TAC的召集人，此後數十年間，TAC顧問成員雖有更換，服務國家的心志不變，協助台灣產業發展，數十年如一日，不改初衷。

胡定華，當年原本是交通大學電子工程系系主任，聽到工研院要發展積體電路，毛遂自薦加入規劃團隊，成為台灣積體電路工業發展的第一位計畫主持人，從交通大學轉任工研院。

這項在當年訂下宏大目標「建立以積體電路技術為基礎的電子工業」計畫，帶動一個個遠遠超乎預期的成功故事，投入的人才和智慧，跨越了好幾代菁英，有本土培育的人才，也有一波波留美返國的學人。

如今，他們多半是台灣科技界的企業家、高階領導人，更建造半導體產業成為國人眼中的「護國神山」，也是全球不可或缺的高科技產業夥伴。

