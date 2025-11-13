生完孩子累到懷疑人生…老公卻要求月子中心AA？律師提醒：不是住宿是照護

有位太太說自己生完小孩後身體很不舒服，半夜也常為了擠奶擠到「懷疑人生」。本來以為老公會對她更加體貼，結果沒想到住在月子中心時，老公卻對她說：「月子中心的錢，我們AA好不好？一人一半比較公平」。她很心寒，因為懷孕的種種不適，影響工作與生活，老公卻說月子中心費用要AA制比較公平？! 你覺得月子中心的錢AA公平嗎？

1.先了解老公是經濟出了狀況？還是心態有點計較？

太太剛生完小孩，老公突然提到月子中心的錢要AA制，似乎是夫妻之前對誰出月子中心的費用沒有討論過，而太太本來期待先生會支付全額。

請太太先不要心寒或生氣，反而要確認老公是不是發生什麼事？如果老公剛好有經濟上的危機，那這次AA制的要求，也就不是大問題。

反而是個轉機，也許未來你可能需要多掌握老公的薪水，替他多理理財。就怕是老公是以「計較」的心態來要求你，這可要小心面對，守住你的法律陣線。

2.讓老公知道 就算太太有經濟能力 但也想要有愛的溫度

現代女性的工作能力很好，許多女生在職場上有很卓越的表現、也擁有不錯的薪資，甚至有些女生的薪水還比自己的男友高，也因此有越來越多人在談戀愛時就和對方「AA制」，約會吃飯時彼此負擔一半的費用、旅行時也各自負擔食宿的錢。這是時代演進女性經濟獨立的一種現象，無所謂好或不好。

只是老公要求坐月子中心費用「AA制」，有時候為了追求「表面上的」公平，不免就少了一些愛的溫度，太太不開心、小孩也不會開心，老公會開心嗎？如果老公無法給予太太一些愛的溫度，太太又怎麼會有幸福的回應呢？

3.絕對的AA制在兩人婚前的世界裡比較可行

「AA制」在還沒有結婚前、甚至在結婚後只有兩個人的小世界時，大概都還可以「明算帳」，因為不管什麼費用總之就是兩人平分就對了，如果小倆口都可以接受這樣的模式，那其實兩人你情我願，也沒有什麼公平不公平的問題了。

但是生了小孩後呢？當小倆口的世界，有了愛的結晶時，就生養小孩的費用要不要平分、還是誰應該多出一點？而當媽媽想要讓小孩讀貴族學校、爸爸卻想讓小孩讀公立學校，價值觀不一致時，AA制就會是很大的問題了。

4.月子中心 不只是休息 更是體貼與理解

如果兩個人對於「月子中心的費用」沒有共識。那麼我想呼籲這個爸爸，女性生育小孩，其實承擔了許多身體上的不適與生命的風險，當然也間接可能影響到她們本來在職場上的機會與表現，這是作為男性不用面臨的困境，所以如果男方經濟允許的話，我會建議月子中心的錢就不要AA制了，畢竟十個月懷胎的不易與難受，媽媽總是需要好好的休養，而月子中心同時也能夠提供孩子不錯的照顧，讓新手爸爸媽媽能夠有一個緩衝及喘息的時間，好好的去準備小孩將來的照顧，這筆錢對於你們的家庭是很值得而有意義的，這不只是金錢上的價格，作為爸爸更應該看到背後的價值。

5.婚前協議 才是守護愛情的保險

不過與其在婚後、懷孕時才為了這些事情心寒，我其實更要建議，準備步入婚姻的兩個人，在結婚前最好能先對彼此未來的生活模式，進行充分的溝通，在兩人有基礎共識後，立下一份「婚前協議」。

例如，兩人可以討論婚後生活費如何分擔、有了孩子之後的生活與教育費用又由誰負責、孩子要跟誰姓、甚至家務分工等實際問題。這些看似現實的話題，其實正是婚後讓兩人能攜手長久的基石。當我們能在婚前以理性的方式，把可能的爭議提前釐清、把各自對婚姻的期待說清楚，就能讓婚後的生活少一分誤會與委屈，多一分理解與體諒。讓浪漫的愛情，能被理性的法律與誠實的對話溫柔地守護。

如果已經結婚了，也別擔心，還可以趁著老公這次要求「AA制」的時候，太太認清老公的心態，設計一份「婚內協議」，保障你婚姻幸福的權利！

我相信，唯有在愛情裡守好你的法律陣線，才能讓體貼成為底線，讓幸福成為永遠。— 蘇家宏律師

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。