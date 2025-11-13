《「我是有錢人」迷思786》健保補充保費爭議…理財專家3大提醒 投資要考量稅務成本

上個星期，最轟動的投資理財新聞，應該就屬衛福部長石崇良，準備更改健保補充保費課徵新制了。不料，卻在民意一片反對聲浪之下，才不過3天的時間，就又立刻急踩煞車。

話說衛福部長石崇良在11月4日表示，明（2026）年將修《健保法》，並導入「年度結算，利息、股利、租金等一年累計逾2萬，就要收取補充保費。且扣繳上限，將從1000萬元，提升至5000萬元，最快民國116年上路，預計可為健保增加100至200億元收入。

衛福部的改革方案一出，立刻引發了網路上民眾的熱烈討論。雖然有不少網友，是持支持改革的態度，但留言漫罵的網友也不少。民眾普遍認為，政府改革健保，卻不能只針對「小資族」。

儘管衛福部長曾在6日，親上火線表示，健保是全民最大資產，為了讓健保「不能倒」，勢必得從制度面上進行改革。但是，「謝謝高股息、高股利者的貢獻」的這番話，瞬間又再次點燃股民怒火。甚至，有網友在社群平台上痛批，衛福部此舉已「偏離社會保險原則」，更直言「補充保費根本違憲」。

健保補充保費課徵新制暫緩實施

由於爭議越來越大，行政院便在6日當天晚間急踩煞車，由行政院長卓榮泰指示衛福部，廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃；而衛福部長石崇良也表示，相關政策仍在研議、溝通，相關開徵門檻會再討論，務必讓小資族保有小確幸。

然而筆者認為，所有投資理財大眾，恐怕不能輕忽了此一事件背後，所帶來的重大意義。個人甚至認為，此次所引發的新聞事件，將給民眾以下3大重要建議及提醒：

提醒一、民眾未來加稅或加費的項目，可能會越來越多。這是因為，雖然健保補充保費改革一事，被衛福部宣布「暫緩」，但政府態度似乎並未鬆動。因為行政運政務委員陳時中在8日便表示，相關改革方向「並沒有轉彎」，只是2萬元門檻太低，確實會影響到小資族，所以，應調高到更合理的水準。

筆者認為，由行政院政務委員陳時中的這番話，更可以帶給廣大投資理財大眾一個非常重要的訊息：未來在進行任何投資理財決策時，請務必把「稅務負擔成本」納入非常重要的考量。

也就是說，有鑑於政府的各項財政困難之下，未來類似這次健保補充保費的「改革」項目，肯定會越來越多。假設民眾不及早進行思考及規劃，恐怕整體投資報酬率會降低滿多的。

不是轉成「境外投資」就免課稅

根據以上「不課稅或免稅」的前提，就現階段而言（請注意：現在的免稅，不見得日後一直免稅）的投資大原則是：投資有價證券將遠優於不動產投資，而投資市值型（配息較少）的標的，將遠比投資高配息型（配息較多）標的要佳。

此外，到底是投資境內或境外標的好，還得實際試算之後才有定論（請見下表一）。因為，不是所有來自海外的投資獲利，分毫都不用繳稅。所以，投資理財大眾千萬不要誤以為，只要把「境內投資」，轉為「境外投資」，就完全沒有課稅的問題。

註：https://reurl.cc/MMkrZ3

提醒二、想要讓投資獲利「賺好、賺滿」，一定要避開容易課稅或加稅的項目。至於未來政府會拿來，當做稅收不足時的課徵項目，一定會具有以下的特色—資料明確可查，而且容易收取。

一般來說，只要有一定雇主、就源扣繳的項目，像是在一般公司行號工作的員工薪資收入、來自各種金融資產的利息收入，或是大筆的買賣交易收入（例如不動產買賣，需要透過登記移轉）…等，都是政府可以牢牢掌控的資料。

就以這次引起爭議的健保補充保費課徵為例，從民眾的角度來看，依現行法令規定，二代健保補充保費採「就源扣繳」的方式，也就是由給付單位在給付民眾「應計收補充保險費的6項所得（請見下表二）」時，依照規定的上、下限範圍及費率予以扣取，並於次月底前交付健保署。

資料來源：健保署

其中，除了「獎金」及「兼職所得」外，執行業務收入、利息所得、股利所得，以及租金收入…等「單次給付金額達2萬元以上，而未超過1,000萬元」的部分，扣繳健保補充保費。

當然，根據二代健保的規定，除了「低收入戶成員」，不需要負擔補充保險費外，為避免加重弱勢民眾的經濟壓力，對於「大專以下工讀學生」、「中低收入戶」、「領有身心障礙生活津貼等民眾」，所領取的「兼職薪資所得」低於18,780元者，都免扣取補充保險費（但應提出相關證明文件予給付單位，作為免扣取補充保險費之依據）。

但是很少人知道，以租金收入為例，目前只有「自然人房東，租屋給法人房客」，才需要繳交健保補充保費。其餘像是「自然人房東，租屋給自然人房客」，或是「法人房東，租屋給自然人或法人」，全都沒有「租金2萬元以上，要課2.11%稅率補充保費」的規定。

另外，像是投資型保單投資帳戶裡的「投資收益」，像是股利、利息或租金收入等，由於其給付對象是保險契約的保險人（保險公司），並不是健保的投保對象。在考量保險公司代扣的執行成本甚高，且金額相當有限之下，現階段並未列入扣費範圍。不過，雖然投資型保單的投資收益，暫時不用繳健保補充保費，但卻有個人綜所稅，以及遺產稅或最低稅負制的適用（請見下表三）。

註：「最低稅負制」是指，當要保人≠受益人時，當年度保險理賠金超過3740萬元時，超過3,740萬元者，其死亡給付以扣除3,740萬元後之餘額計入基本所得額中課稅。

投資可避開「很難查到的收入」

由以上的兩個特例，筆者極端建議所有投資理財大眾，未來在選擇投資標的上，最好都能「努力避開」具有以下的特徵—查不到或很難查到的收入。例如上面提到的自然人房東，租房子給自然人房客，或是直接投資海外。現階段國稅局要確實查到，還是有一點困難度。

也就是說，假設民眾是透過國內金融機構投資海外。根據賦稅署的臉書所述，由於海外所得不會自動出現在所得清單內，不管用憑證線上查、還是到國稅局臨櫃查，都不會看到海外所得這一項，所以納稅義務人如有海外所得，需要主動申報。但可以這麼說，只要國內投資人不是透過複委託，或是指定用途信託方式投資海外股票、基金或ETF，極有可能不會被國稅局查到。

再以房屋出租為例，假設自然人房東不主動申報租金收入，只要沒有參加「公益出租人」補貼，或是租客沒有申請各項政府提供的租補助，政府除非透過大規模的電腦勾稽方式清查，以及不同資料比對（如此一來，政府稽徵的成本會墊高，也有可能不會被列為優先課稅的標的），否則，現在及未來會被課稅的機率，可能也不會太高。

提醒三、想要避免被政府加稅或加費，務必要有「相對（暫時）」，而非「絕對」的概念。這是什麼意思？意思是：有些目前來看，只能算是「相對」或「暫時」得以「節稅」或「免稅」的項目，並不代表未來，就一定「不課」或維持「免稅」。

簡單來說，政府現行所有課稅，都是「挑容易收的收」。但是，當政府稅收嚴重不足之後，原本因為不容易收而免徵或緩徵的稅負，恐怕都有可能「起死回生」。

首先以前面所指的「自然人房東，把房子租給自然人房客的租金收入，目前暫不用繳健保補充保費」為例，目前並不課健保補充保費，租金收入也可能因為政府現階段，查不到這筆收入，但卻很難保證永遠不會開始課徵。

再以海外投資為例，投資人千萬不要以為，「海外投資」只要「藏」的好，就一定能逃掉個人海外最低稅負的課徵。除非，投資人老早就打定這筆錢及獲利，永遠不匯回台灣。

不過，值得提醒的是：天下之事，若有一好，可不見得就有兩好。以投資海外為例，雖然也許可以發揮「隱匿投資資產」，以及「避免被課任何稅負」的效果。但問題是：假設這筆錢，永遠不匯回台灣，豈不就喪失了投資生利的意義？且更有可能的結果是：除了自己之外，其餘家人完全不知道有這筆錢。如此一來，那筆錢不是就跟「從未賺過」，或「從未存在過」一樣？

另外再以目前停徵的證券交易所得稅（以下簡稱「證所稅」）為例，雖然國稅局在稽徵上，並不會特別複雜及難收。但是近30多年來，每次開始課徵證所稅，時間都「活不過3年」，原因都在於「嚴重影響股市而停徵」。

但總的來說，民眾若想要讓自己的投資收益「極大化」，除了在投資時，要高度重視「稅負」的變數外，最好還是採取「整體性規劃」及「動態調整」的策略才好。