中國採「完全浮動匯率」藏風險 人民幣對美元劇烈波動…美中關係將不得了

過去有人認為亞洲國家的貨幣對美元的匯率必須穩定，以維持亞洲供應鏈的效率，就像歐洲國家認為必須採用歐元來促進區域內貿易一樣。這正是孟岱爾與麥金農提倡區域和全球固定匯率制度的核心理由之一。

正如第十五章會探討，亞洲經濟體曾長期依循這條道路前進。然而，對於擁有成熟金融市場與先進經濟體層級監理制度的國家而言，穩定供應鏈的理由或許被誇大了。

本文出自《我們的美元，你們的問題》 南韓與日本已經允許本國貨幣對美元浮動，雖然兩國偶爾會干預市場，但無論從哪種角度來看，他們都沒有將匯率與美元掛勾。最初中國在2015年改革一籃子貨幣後，外界對於中國是否真的有意願推動更具彈性的美元匯率仍抱持懷疑的態度。

當時情勢難以判斷，部分原因是當時歐元、美元與日圓之間的匯率幾乎沒有太大的波動，可能是因為這三種主要貨幣的短期與長期利率已經趨於一致。

隨後，新冠疫情後的經濟復甦讓通貨膨漲捲土重來，導致美國、歐洲與許多新興市場的利率急劇上升。

日圓對美元匯率在2014至2022年幾乎陷入停滯，卻在2024年5月重貶至1美元兌157日圓，較2020年底的1美元兌103日圓貶值35%。韓元在2020年底至2022年10月間貶值24%。相對的，中國則在2020年疫情初期暫時讓人民幣對美元升值超過10%，但數年後人民幣又回到原點。

雖然更大的匯率彈性並非人民幣在國際貿易和金融領域擴大使用的充分條件，但確實是一項關鍵動力。只要人民幣對美元匯率維持高度穩定，任何國家都沒有理由在自身匯率目標中賦予人民幣更高的權重。

但隨著人民幣對美元匯率開始出現劇烈波動，即使不會一夕之間帶來改變，也可能引發急劇的變化。

若中國最終採取完全浮動匯率制度，勢必會帶來偶發的劇烈波動，無疑將為本已複雜的美中關係帶來摩擦，而且目前各界仍不清楚該如何化解這些摩擦。

原則上，國際貨幣基金應該有能力介入協調，畢竟在二戰後創立國際貨幣基金的初衷之一就是處理國際匯率爭端。但別指望國際貨幣基金能幫上多少忙。

此時我不禁想起關於聯合國（國際貨幣基金的「近親機構」）的老笑話，雖未盡公平，卻頗為貼切：「如果兩個小國之間起衝突，聯合國一出面，衝突就消失了；如果小國和大國之間起衝突，聯合國一出面，小國就消失了；如果兩個大國之間起衝突，聯合國自己就消失了。」

（本文出自《我們的美元，你們的問題作者：肯尼斯．羅格夫 譯者：黃瑜安,林俊宏)