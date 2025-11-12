中國一籃子貨幣改革匯率更靈活 波動幅度與速度都在一定範圍內

事實上，中國在人民幣與美元脫鉤的道路上已經走得很遠。嚴格來說，中國早在2005年就踏上這條路，當時中國開始將人民幣與一籃子貨幣掛鉤，而不僅跟美元掛鉤。

儘管籃子中的美元以及與美元掛鉤的貨幣權重仍然偏高，但這項微調為2005年8月至2015年8月間的溫和升值期奠定基礎。

本文出自《我們的美元，你們的問題》 雖然升值過程斷斷續續，但10年後，購買一美元所需的人民幣比剛開始時少了22%，無論以任何標準衡量都是相當顯著的變動。（經濟學家有時稱這個過程為「爬行釘住匯率」［crawling peg］，即匯率朝同個方向穩定變動，但每次變動幅度都不大。）

由於美國和國際貨幣基金大部分的訴求似乎都已經達成，中國各界原本預期西方決策者應該有更正面的回應，特別是中國的年度經常帳盈餘占國內生產毛額的比重已經從2007年的9.9%高峰降至2015年的2.6%。

然而，西方國家反應冷淡的部分原因在於中國的貿易主導地位仍持續擴張，而且一直到先前提過的2015年股市大恐慌之前，中國仍持續快速累積外匯存底（其中約70%為美元資產）。

2015年，中國因資本外流損失四分之一的外匯存底，中國當局因而重新調整一籃子貨幣，藉此創造更大的匯率彈性空間。中國人民銀行起初將籃子擴充至13種貨幣，接著在2016年進一步增加到24種貨幣。

儘管這個貨幣籃子仍屬於參考匯率，而非嚴格的目標，中國當局也經常靈活詮釋這項制度。不過，自2015年的一籃子貨幣改革以來，中國的匯率政策確實向更靈活的制度靠攏，但中國尚未實現如美元與歐元之間的完全浮動匯率制度。

儘管如此，與其說中國現在的匯率制度是2005至2014年的「爬行盯住匯率」，不如說更接近經濟學家所稱的「管理浮動匯率」（managed float）：允許匯率上下波動，但波動幅度與速度都在一定的範圍內。

但正如第一章所述，中國的匯率制度仍然以美元為中心，是否應該歸入美元集團，仍處於模糊地帶。

（本文出自《我們的美元，你們的問題作者：肯尼斯．羅格夫 譯者：黃瑜安,林俊宏)